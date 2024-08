Alegría y pasión: un cubano difunde la rumba en Berlín

Se conocieron bailando rumba en La Habana en 2014: el bailarín cubano Leivan García Valle y su esposa alemana, Julia. Durante dos años sólo fueron pareja de baile. Julia era alumna de rumba de Leivan. Luego se enamoraron y se casaron, se fueron a vivir juntos y ahora tienen una hija de un año. Y siguieron bailando juntos la rumba.

"Las danzas afrocubanas, conocidas como populares, tienen su origen en Nigeria y en la cultura yoruba. Se bailan en Cuba, pero tienen sus raíces en África", cuenta Julia. Y Leivan añade: "En la clase social más baja de Cuba, los negros, descendientes de esclavos, crearon este nuevo género. La rumba es un estilo cantable y bailable que ya no tiene nada que ver con los rituales y la religión."

Leivan vino a Berlín por primera vez en 2018 en el marco de un proyecto intercultural que dirigía Julia. "Se trataba de un intercambio entre Cuba y Berlín, centrado en la educación artística, la danza y la música. Los artistas cubanos fueron a escuelas en Berlín y allí enseñaron danza y música. Fue un experimento en el que los profesores probaban cómo se podría enseñar música y danza de manera diferente", explica Julia. Los dos tuvieron sus primeras actuaciones en Berlín en aquella época.

Una vida que alterna Berlín y La Habana

En la actualidad, ambos viven alternadamente en Berlín y La Habana. Leivan es el director del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, mientras que Julia mantiene su piso en Berlín, donde imparten talleres y bailan en eventos. Preferiblemente en verano.

Actualmente dan clases de rumba en la Academia Rumba Cubana de Berlín Neukölln. Allí enseñan rumba cubana a aficionados alemanes y extranjeros. Enseñan las formas originales, que son muy diferentes de la rumba del baile latinoamericano estándar, tal como se conoce en Europa. Los estilos de la Rumba Cubana se llaman Guaguancó, Columbia y Yambú, y son derivadas de danzas africanas.

Foto de familia: Leivan, Julia y su hija pequeña Julein. Imagen: Reinhard Schäfer

"La rumba Columbia no tiene nada que ver con Colombia, eso es un malentendido común. Proviene de una provincia de Cuba llamada Columbia. Cerca de Matanzas", relata Leivan. "La zona es rural y se caracteriza por el cultivo de la caña de azúcar. Los hombres laboraban intensamente. Los exesclavos aún continuaban trabajando arduamente después de la abolición de la esclavitud. Y bailaban con gran entusiasmo, dando origen a la popular rumba cubana."

¿Cómo es para Leivan vivir en Berlín como cubano?

"Vivimos en un ambiente donde tenemos la danza. Nos conecta con la gente como una cadena. Y eso nos hace amigos y nos da un espacio de alegría. Nos comunicamos con la gente bailando, con la música, con la cultura cubana y eso es lo que me mantiene en Berlín. Eso me anima, porque me hace sentir integrado. Me parece estupendo estar en un país donde veo a gente que se interesa por mi cultura y habla de ella. También me gusta Berlín por la disciplina que tiene la gente en Alemania. En términos de respeto, y también de educación. Eso me llama la atención". Julia se ríe: "Sí, la disciplina y la educación siempre le impresionan".

"Siento la paz aquí", añade Leivan. "Y también me siento apoyado por la gente. Me tratan con mucha amabilidad. Y yo siempre respeto la amabilidad".

Las mayores diferencias entre Berlín y Cuba

Cuando se le pregunta cuál es la mayor diferencia entre Alemania y Cuba, responde: "El baile. En el Caribe, bailar es una forma de vida. En toda América Latina. Esta influencia se extiende desde África hasta nuestro continente, incluso se ha extendido por todo el mundo. África también es una parte del mundo que no puede vivir sin la danza y la cultura. La América Latina caribeña tiene mucho que agradecer a África a lo largo de muchos siglos. Por tanto, creo que ya forma parte de la identidad del Caribe. ¡Escuchamos música y sólo queremos bailar! A la gente le gusta eso".

(gg/ers)