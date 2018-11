Alcaldesa de Madrid, orgullosa de acoger la Copa Libertadores

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha mostrado este viernes (30.11.2018) orgullosa de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) haya elegido el madrileño estadio Santiago Bernabéu como sede de la vuelta de la final de la Copa Libertadores, a su juicio por la seguridad de la capital española.

"Nos sentimos orgullos de pensar que se elige esta ciudad por ser segura y por ser una ciudad tan acogedora", ha asegurado la regidora madrileña este viernes en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha añadido que la capital española "sabe garantizar la seguridad".

El partido lo jugarán los equipos argentinos River Plate y Boca Juniors, que empataron 2-2 en la ida. La vuelta, prevista para el sábado 24, se suspendió por los graves altercados que precedieron al partido. La Conmebol decidió el jueves que se dispute en el Bernabéu el día 9.

Por el momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha sido convocado a ninguna reunión para coordinar el dispositivo de seguridad del encuentro. "Que yo sepa, no, pero me parece que tenemos una elasticidad y una capacidad de respuesta muy inmediata y no me preocupa, en cuanto sea necesario ahí estaremos", ha explicado Carmena.

"Madrid es una ciudad muy segura. No hay más que mirar atrás y recordar estos últimos años los grandes acontecimientos que hemos tenido, desde el MADO (Orgullo LGTBI) mundial a otros muchos", ha añadido Carmena.

Este jueves el Gobierno de España confirmó la disposición de celebrar este partido, como se le propuso formalmente en un encuentro celebrado en la delegación del Gobierno en Madrid con responsables de las fuerzas de seguridad, representantes del Real Madrid, propietario del estadio, y miembros de la FIFA y de la Conmebol. (EFE)