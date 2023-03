Alberto Fernández arremete contra la Justicia argentina entre protestas de la oposición

"Lamentablemente, el Poder Judicialhace tiempo que no cuenta con la confianza pública. No funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Los ejemplos abundan", aseveró el presidente de Argentina, Alberto Fernádez, sentado en el estrado de la Cámara de Diputados junto a la vicepresidenta, Cristina Fernández.

Ante numerosas autoridades, entre ellas dos jueces de la Corte Suprema -contra la que el Gobierno impulsó un pedido de juicio político-, el presidente criticó sentencias que favorecen a la oposición y aludió a la condena por corrupción recibida en diciembre pasado por la vicepresidenta: "Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política".

Alberto Fernández hace férrea defensa de su gestión económica

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo este miércoles una férrea defensa de su gestión y aseveró que es uno de los países "que más creció" en los dos últimos años, pero reconoció la "alta inflación" como un "factor central de desorganización" de la economía, cuya bajada "no resulta una tarea sencilla".

"La inflación (del 94,8 % anual en 2022) constituye un problema estructural de Argentina que se remonta a décadas. No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo", señaló el mandatario en su discurso de apertura del año parlamentario, último de su mandato, en medio de críticas al Gobierno de su antecesor Mauricio Macri (2015-2019).

En su intervención, el presidente ensalzó la labor del ministro de Economía, Sergio Massa, e hizo una crítica indirecta al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el país tiene un acuerdo para refinanciar un préstamo de 44.000 millones de dólares firmado en 2018: "Tanto el ministro de Economía como yo no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal".

La economía, indicó, "volvió a crecer" durante 2022 y registró un aumento del 5,4 %: "Somos uno de los países que más creció en estos dos últimos años. Todas las proyecciones propias y de organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer; seremos uno de los países que más haya crecido en el mundo y de los primeros en la región".

Argentina elige en octubre

"Serán 3 años consecutivos de crecimiento del PIB, algo que no sucedía desde 2008", aseveró Fernández, sentado junto a la vicepresidenta, Cristina Fernández, que era jefa de Estado en ese año (2007-2015), y señaló la necesidad de que el crecimiento esté bien distribuido. "A pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía, lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el Gobierno", subrayó.

Y volvió a referirse a la oposición: "Quienes hicieron estallar la economía hace apenas tres años son los mismos que ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro". En octubre próximo, Argentina celebrará elecciones generales para las que algunos políticos de la oposición han confirmado su candidatura o sus intenciones de presentarse; sin embargo, el oficialismo no ha aclarado aún si el presidente o la vicepresidenta lo harán.

jov (efe, página12)