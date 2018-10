Al-Wazir: "Cada voto verde es un voto en contra de una gran coalición"

DW: Tras los comicios del 28 de octubre su partido podría transformarse en la segunda fuerza en el estado de Hesse. ¿Puede darse un gobierno verde-rojo-rojo en el que usted asuma como primer ministro?

Tarek Al-Wazir: Estamos realizando una campaña electoral que se centra mucho en la autosuficiencia, en nuestra propia fuerza, en el contenido. Y es exactamente por eso que estamos consiguiendo gran popularidad. Somos un partido que trabaja en el contenido de sus propuestas. Quiero fortalecer la protección del clima. Quiero promover el cambio energético, agrícola y de transporte. Quiero que la sociedad se mantenga unida. Sobre todo, quiero mostrar una postura en defensa de nuestra sociedad libre, abierta y diversa. Y las especulaciones sobre posibles coaliciones es justo lo contrario de lo que la gente considera oportuno.

Por eso yo no haré especulaciones, pero la gente tiene que decidir a quién quieren apoyar. Nuestra línea es la misma de siempre: recién con los resultados sobre la mesa evaluamos aritméticamente qué es posible y luego qué es políticamente posible. Y no dejaré que las encuestas, que a veces son tan diferentes de una semana a otra, me vuelvan loco.

Es decir, ¿no siente que tras los buenos resultados en Baviera su partido se encuentra en un momento positivo en todo el país?

¡Sí, hay una tendencia positiva! Tiene mucho que ver con que la gente esté preocupada por preguntas como "¿qué está pasando en nuestra sociedad?" o "si alguien está claro en sus actitudes ¿se opone claramente a los populistas de derecha?" Al mismo tiempo cada vez más personas se preguntan "¿qué está pasando con nuestro clima?" Por supuesto, no todas las olas de calor remiten al cambio climático, así como un período frío no es la edad de hielo. Pero hay mucha gente que piensa en esto y desea saber qué puedes hacer al respecto.

Y, por supuesto, la gran coalición en Berlín no transmite una buena imagen. Falla especialmente en lo que se refiere a la respuesta al populismo de derecha. La presencia del AfD en el Bundestag en realidad tendría que ser un llamado de atención para muchos en el gobierno de la CDU/CSU y SPD, ya que uno no siempre debe girar sobre sí mismo, sino que se debe ocupar de buscar soluciones concretas para los problemas. Eso es exactamente lo que no han estado haciendo en los últimos seis meses y también es una explicación de por qué los Verdes somos tan fuertes.

Si negros (CDU/CSU) y verdes se unen tras la elección, ¿sería también una señal contra la gran coalición de Berlín?

Creo que mucha gente dice: "no queremos más una gran coalición". Y, por supuesto, está claro que al final esto también condiciona el modo en el que la gente vota. Decimos que cada voto para los Verdes es ciertamente un voto en contra de una gran coalición. Y esa es una de las explicaciones de por qué nos va tan bien en las encuestas.

Nos queda un poco más de una semana para votar. La mayoría de las personas realmente solo toman una decisión definitiva en los últimos días. Es por eso que continuaremos nuestro curso bajo el lema "razón en lugar de populismo" y aplicaremos una política orientada a la causa. Eso es exactamente en lo que nos estamos enfocando hasta el día de las elecciones y en los próximos cinco años.

dg/rrr.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |