++ Al menos un muerto y 12 heridos tras ataque a edificio de viviendas en Kiev ++

Estrellas del deporte ucraniano que han tomado las armas

Oleksandr Usyk (Boxeo)

Usyk es el actual campeón mundial unificado de los pesos pesados de la AMB, la FIB, la OMB y la OIB. El medallista de oro olímpico de 2012, de 35 años, se ha alistado en el Ejército ucraniano para proteger a su país. "No quiero disparar, no quiero matar, pero no tengo otra opción", dijo Usyk según la agencia de noticias AFP.