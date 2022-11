Al diablo con los Machos - Las mujeres se rebelan en Latinoamérica

Solo aparecen disfrazadas, con gafas de esquí y orejas de gato. "Michis", gatitas, es el nombre de un grupo de jóvenes feministas de México. Denuncian los femicidios y la violencia de género en general, y luchan a favor del aborto legal y contra la desigualdad. Estadísticamente, en promedio en México son asesinadas diez mujeres a diario, pero la mayoría de esos crímenes quedan impunes. Las jóvenes no lo tolerarán más. Ejercen cada vez más presión en las calles y en el gobierno, tal como lo demostraron las mujeres en Argentina. Allí, tras años de lucha, se alcanzó un gran éxito con la despenalización del aborto. Para el movimiento feminista, es un gran logro simbólico que ampara la autonomía y la libertad de decisión de la mujer. El pañuelo verde, que identifica al movimiento, se ha extendido como una ola verde por Latinoamérica. Pero sigue habiendo obstáculos. El aborto sigue siendo tabú en las provincias conservadoras de Argentina. En el país vecino, Brasil, está surgiendo un contramovimiento conservador. Las iglesias evangélicas, por ejemplo, han apoyado al gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. Damares Alves, ministra de la Mujer en Brasil hasta marzo de 2022, es una ex pastora evangélica y activista contra el aborto. Las feministas le reclaman que en su momento no consiguiera organizar el cambio cultural profundo y necesario para defender los derechos de las mujeres. A las feministas de Latinoamérica las une, sobre todo, la esperanza de que la presión de las calles pueda cambiar algo, como se ha visto en Argentina...