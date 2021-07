AI: software espía israelí facilitó violación de privacidad a gran escala

La organización Amnistía Internacional (AI) informó que el software espía de la empresa israelí NSO Group se utilizó para "facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo". En una nota, Amnistía Internacional alude a una investigación realizada por el Proyecto Pegasus, que ha destapado cómo el citado software atacó a periodistas, defensores de los derechos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos.

Ese programa tecnológico había sido diseñado para perseguir a criminales y terroristas, pero fue usado para infiltrarse en al menos 37 teléfonos móviles de reporteros, activistas de derechos humanos, directores de empresa y dos mujeres cercanas al periodista saudí Jamal Khashoggi, de acuerdo con los detalles difundidos.

La pesquisa identifica como posibles objetivos a periodistas que trabajan para medios de comunicación internacionales como la agencia Associated Press, la cadena de televisión CNN, el diario "The New York Times" y la agencia Reuters.

La filtración del software podría haber alcanzado a 50.000 números de teléfono como posibles objetivos de vigilancia. "Entre ellos hay jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia de Jamal Khashoggi", agrega el informe de AI.

El Proyecto Pegasus es una investigación en la que han participado más de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países, bajo la coordinación de Forbidden Stories, organización sin ánimo de lucro de medios de comunicación con sede en París, y con el apoyo de AI, que realizó análisis forenses de móviles para identificar rastros del software espía.

Ese proyecto "pone al descubierto que el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas", según dijo y Agnès Callamard, la secretaria general de AI. Según enfatizó Callamard, las revelaciones de la pesquisa "echan por tierra cualquier afirmación de NSO de que tales ataques son poco frecuentes y obedecen a un uso fraudulento de su tecnología".

Por su parte, en respuesta a Forbidden Stories y sus organizaciones socias, NSO Group negó rotundamente las "acusaciones falsas" del informe y apuntó que los reportajes del consorcio se basan en "suposiciones equivocadas" y "teorías no corroboradas".



mn (efe, afp)