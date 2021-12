AI: Gobierno de Curazao prohibió visitar a migrantes de Venezuela

Una delegación de Amnistía Internacional (AI) Países Bajos denunció este sábado (18.12.2021) que el Gobierno de Curazao rechazó recibir a sus representantes y les prohibió visitar los cuarteles de la isla donde están personas migrantes venezolanas detenidas.

La misión tenía el objetivo de tratar con el Gobierno de Curazao las violaciones de los derechos humanos contra las personas refugiadas denunciadas en un informe de AI.

La directora de AI Holanda, Dagmar Oudshoorn, explicó a la prensa que pudieron hablar con organizaciones de derechos humanos durante su visita a Curazao, así como con el vicegobernador y el representante de los Países Bajos en la isla. "Pero en aras de los derechos humanos, continuaremos tratando de hablar con el Gobierno de Curazao", subrayó Oudshoorn, según los medios locales.

El primer ministro y ministro de Justicia de Curazao, Gilmar Pisas, señaló que no podía recibir a la delegación, pero no dio explicaciones. En cuanto a la visita a los cuarteles, argumentó que no era posible porque estaban en proceso de remodelación.

Denuncias de violaciones a derechos humanos

El informe publicado por AI el pasado 11 de octubre denunció que las autoridades de Curazao y de Países Bajos han violado los derechos de personas venezolanas que buscan protección internacional en la isla. La organización documentó 22 casos de personas venezolanas -entre ellas adolescentes y niños- que han sufrido detención automática en condiciones inhumanas, malos tratos, separación familiar y negación de su derecho a solicitar asilo.

Se calcula que, en Curazao, una isla caribeña próxima a Venezuela que pertenece a los Países Bajos, viven en situación migratoria irregular 17.000 personas venezolanas. Hasta el momento, no ha habido respuesta del Gobierno de Curazao al informe, que fue muy duro también con las autoridades neerlandesas, a las que acusó de ayudar en esas detenciones y mirar hacia otro lado "mientras se cometen estas violaciones de derechos humanos".

La denuncia tiene lugar este 18 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional del Migrante, bajo el tema Aprovechar el potencial de la movilidad humana.

ama (efe, nl times)