Ahorró 200 mil dólares en 5 años, pero se sentía miserable

FIRE (siglas en inglés de "Independencia Financiera, Retiro Anticipado”) es un movimiento que impulsa un propósito de vida claro y concreto: ahorrar un elevado porcentaje de los ingresos para generar un colchón financiero enorme que permita jubilarse a temprana edad y no trabajar hasta los 65 años, como la mayoría de los mortales. Gwen Merz, de 33 años hoy, conoció el movimiento cuando estaba estudiando en la universidad , y rápidamente se plegó a sus principios en Washington (EE.UU.).

En conversación con Business Insider, la joven contó que llegó un punto en que ahorraba el 75 por ciento de lo que ganaba mes a mes. No iba a conciertos, comía cosas económicas, reducía los gastos al máximo y mezquinaba en todos los frentes con el fin de cumplir el objetivo de reunir cientos de miles de dólares que le permitieran una vida placentera más adelante. Sin embargo, confesó, esa radicalidad empezó a afectar su calidad de vida y su salud.

Como parte de su plan, se compró una pequeña casa unifamiliar, la dividió en tres y alquiló las otras dos, dejando para ella un pequeño lugar donde apenas tenía espacio. Ganaba dinero, sí, pero a qué costo. Ahí empezaron las primeras dudas. "Mientras estuve en ese tríplex, mis gastos eran casi nulos. Estaba ganando dinero, pero me sentía miserable, infeliz y estresada todo el tiempo”, reveló. Había dejado de hacer las cosas que le alegraban el día por conseguir el objetivo de ahorrar y ahorrar.

A los 27 años había logrado reunir en el banco, tras cinco años de sacrificios, un total de 200.000 dólares. Sin embargo, ya no era sostenible. "Miré a mi alrededor y me di cuenta”, explicó. La cuenta en el banco tenía números poderosos, pero a costa de sacrificar su roce social, sus relaciones de pareja y los placeres mundanos que hacen de la vida algo único. "Lo que me servía a los 24 ya no me servía a los 30”, reflexionó. Y no ir a comer con amigos, juntarse solo a jugar juegos de salón o rechazar los almuerzos con los colegas en el trabajo (es informática) empezó a pasarle la cuenta.

Y si bien sostiene que hizo lo que tenía que hacer en el momento preciso y que no se arrepiente de nada, también reconoce que perdió momentos que no se repetirán. "Estoy mucho mejor de lo que estaría si no hubiera ahorrado todo ese dinero”, apuntó, pero lo pasó tan mal que actualmente "solo” ahorra el 10 por ciento. Y se compró una máquina de coser y una bicileta.

DZC (Business Insider, Daily Mail)