Agricultor palestino desentierra escultura de una diosa de 4.500 años de antigüedad

Una estatuilla de piedra de más de 4.500 años de antigüedad que representa el rostro de una antigua diosa fue descubierta en el sur de la Franja de Gaza, según anunciaron este lunes (09.05.2022) las autoridades arqueológicas del enclave palestino.

Tallada en piedra caliza y de 22 centímetros de largo, la estatuilla del 2500 a.C. fue encontrada por Nidal Abu Eid, un agricultor local, mientras cultivaba sus tierras en la localidad de Al Qarara, en Jan Yunis, según el ministerio de turismo y antigüedades de Hamás, el movimiento islamista que gobierna Gaza.

"La estatua representa a la diosa cananea Anat", dijo en un comunicado Jamal Abu Reda, responsable de antigüedades del ministerio. Anat, una de las deidades cananeas más conocidas, era la diosa del amor y la guerra.

Se descubrió en lo que fue una importante "ruta comercial por tierra para varias civilizaciones" que vivían en lo que hoy es la Franja de Gaza, según Abu Reda.

Yacimientos arqueológicos limitados en Gaza

El hallazgo ha sido el último en Gaza, donde el turismo en los yacimientos arqueológicos está limitado debido al bloqueo israelí impuesto desde que el grupo militante Hamás tomó el control del enclave en 2007.

En febrero, los trabajadores de una obra en el norte de Gaza descubrieron 31 tumbas de la época romana que databan del siglo I d.C.

La estatua de piedra con la inscripción de la diosa cananea (Anah) se ve en el Museo del Palacio de ''Al-Basha'', en el centro de la ciudad de Gaza.

Israel y Egipto, que comparten frontera con Gaza, restringen fuertemente el flujo de personas que entran y salen del empobrecido territorio, en el que viven unos 2,3 millones de palestinos.

En enero, Hamás reabrió los restos de una iglesia bizantina del siglo V tras un esfuerzo de restauración de varios años respaldado por donantes extranjeros.

