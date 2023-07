Afganistán: ¿no más taxis para mujeres sin burkas?

Un pañuelo en la cabeza no es suficiente: los talibanes están castigando a los taxistas por transportar mujeres que no se cubran con burkas. Como resultado, cada vez menos mujeres viajan en las ciudades.

Fereydun, un conductor de mototaxi de Herat, en el oeste de Afganistán, ya no transporta mujeres. Si llevara a mujeres que no tuvieran todo el cuerpo cubierto, los talibanes lo golpearían y le confiscarían su vehículo, le contó a DW.

Ya ha tenido que presenciar humillaciones de mujeres. Los talibanes lo han detenido varias veces y han sacado del vehículo a mujeres que no llevaban burkas para maldecirlas y gritarles. Fereydun dijo que también ha sido castigado.

Represión de los derechos de las mujeres

Casi dos años después de que los militantes islamistas talibanes tomaron el poder cuando la OTAN se retiró calamitosamente de Afganistán, las mujeres del país todavía se resisten a las órdenes.

Muchas se niegan a usar burkas y todavía caminan por las calles con la cara descubierta. El año pasado, el líder talibán Hibatullah Akhundzada ordenó a las mujeres que ocultaran sus rostros por completo en público "ya que esto es tradicional y respetuoso", según un decreto emitido en mayo de 2022.

Cuando los talibanes llegaron al poder en agosto de 2021, se comprometieron a respetar los derechos de las mujeres. Desde entonces, ellas han sido expulsadas de la mayoría de las profesiones y se les prohibió asistir a universidades e instituciones de educación superior. Más recientemente, se prohibieron los salones de belleza. Para las mujeres que todavía se atreven a dar la cara, la presión va en aumento.

Testigos presenciales en Afganistán reportan que el Ministerio Talibán para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio estacionó policías morales en todas las grandes ciudades. Entre otras cosas, el ente decretó que los conductores de mototaxis y otros vehículos de pasajeros ya no pueden transportar mujeres que no lleven hiyab dentro de las ciudades.

"Cuando las mujeres viajan, deben ir acompañadas de un hombre”, dijo a los medios Akif Mohajer, representante del ministerio. "Cuando viajan dentro de la ciudad, no se permite que ningún hombre se siente junto a ellas y deben usar un hiyab completo. No importa si usan un chador o no, su hiyab debe ser completamente islámico".

Qué constituye exactamente un "hiyab islámico completo" no parece estar claramente definido. Dina, una mujer de Herat, dijo que la habían sacado de mototaxis varias veces y la habían insultado por llevar un abrigo largo y un pañuelo en la cabeza en lugar de cubrirse todo el cuerpo.

Mirza, un taxista de Kabul, también lo confirmó en una entrevista con DW. Los talibanes le habían dicho varias veces que a las mujeres sin velo o burkas no se les permitía viajar en taxis, de lo contrario, lo castigarían y confiscarían su vehículo.

Expulsando a las mujeres del espacio público

El objetivo principal de estas medidas es sacar a las mujeres del ojo público, según Maryam Marof Arwin, fundadora de una organización de bienestar para mujeres y niños en Afganistán.

"Con las restricciones recientes, los talibanes han demostrado que se apegan a las políticas que implementaron en su primer período en el poder, excepto que ahora están eliminando sistemática y específicamente a las mujeres de la sociedad”, explica.

Durante la primera etapa en el poder de los talibanes, entre 1996 y 2001, estos eran conocidos por su trato degradante a las mujeres. En ese entonces, se las obligaba a llevar burka en público, no se les permitía salir de casa sin un acompañante masculino y se les prohibía ver a médicos hombres, lo que provocaba que muchas enfermedades no fueran tratadas. Los expertos advierten que los talibanes ahora buscan volver a esos años sin pensar en las consecuencias.

En febrero, los talibanes anunciaron que a las estudiantes de medicina no se les permitiría presentarse a los exámenes finales. Ya habían prohibido a las mujeres asistir a las universidades en diciembre de 2022.

