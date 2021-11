Afganistán: los talibanes dominan Kabul

También existen graves problemas económicos: Gholam ha debido vender sus muebles y su refrigerador para poder alimentar a su familia. Además no se ha cumplido la esperanza de que, con los talibanes, podría volver la paz y la seguridad a la ciudad sacudida por los atentados. Las milicias del llamado grupo terrorista Estado Islámico causan estragos. La juventud, especialmente la más educada de la ciudad, está desesperada.

Un reportaje de Nick Connolly.

Horarios de emisión:

DW Español



SA 30.10.2021 – 22:15 UTC

DO 31.10.2021 – 08:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5



DO 31.10.2021 – 11:15 UTC

DO 31.10.2021 – 15:15 UTC

LU 01.11.2021 – 00:15 UTC

LU 01.11.2021 – 04:15 UTC

LU 01.11.2021 – 07:03 UTC

LU 01.11.2021 – 16:03 UTC

LU 01.11.2021 – 19:03 UTC

MA 02.11.2021 – 17:03 UTC

MI 03.11.2021 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6