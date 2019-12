Admitir a todos los refugiados no es la solución

Justo antes de Navidad resultaría difícil no aceptar la propuesta de Robert Habeck, quien desea que miles de niños refugiados que están en Grecia sean acogidos por Alemania. Heinrich Bedford-Strohm, presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania, respaldó la idea y dijo que también la familia de Jesús, poco después de que éste naciera, se convirtió en una familia refugiada. Cualquiera que, en la comodidad de su hogar, vea las fotos de la miseria en que se vive en los campos de refugiados griegos y no se conmueva, sencillamente no tiene corazón. También hay que decir que quien espere que la Unión Europea actúe con celeridad, deberá armarse de paciencia y esperar.

Pese a todo, la verdad es que Habeck está equivocado. Admitir a varios miles de niños sería, en muchos sentidos, dar una señal errónea.

Efecto de llamada

Está equivocado, en primer lugar, porque el gesto desencadenaría rápidamente una nueva oleada migratoria. Después de todo, no se trata solo de acoger niños: por razones humanitarias, más tarde habría también que traer a sus familiares a Alemania. Y apenas en los países de origen y tránsito se sepa que hay una nueva oportunidad de vivir en Alemania, otra vez muchas personas intentarán llegar a Europa, ya sea por las costas de Turquía o las islas griegas. Los campamentos en esas regiones no se vaciarían, sino que se llenarían más y más. Al igual que el rescate marítimo en el Mediterráneo, es un espiral sin fin: apenas Europa acoge inmigrantes, una nueva oleada sigue detrás.

Christoph Hasselbach.

La sugerencia de Habeck también está equivocada porque Grecia y toda la Unión Europea quedarían liberadas de su responsabilidad por una decisión unilateral alemana. El ministro federal de Desarrollo, Gerd Müller, dijo que -en su opinión-, los campamentos de refugiados en África, que trabajan en conjunto con Naciones Unidas, están mejor organizados que los griegos. Además, Alemania ya envía suministros para ayudar a los campamentos en Grecia. Igualmente importante es que tanto Alemania como la UE apoyen a las autoridades griegas para que las solicitudes de asilo sean tramitadas con mayor celeridad.

Lamentablemente, en la discusión sobre el asilo a menudo se olvida que éste puede y debe otorgarse solo a quienes tienen derecho a él. Entre ellos se cuentan personas que provienen de países en guerra o en guerra civil, así como perseguidos políticos, no a quienes sufren dificultades económicas. Pero a Habeck no parece importarle la distinción cuando propone recibir a todos los menores. De hecho, hasta ahora éste es precisamente el gran dilema de la política de acogida a refugiados de Angela Merkel, que ha llevado al auge de los populistas de derecha, porque incluso quienes no tienen derecho al asilo pueden quedarse en Alemania, pues la deportación suele ser imposible. La misma población de Alemania se pregunta cada vez más y más para qué realmente tenemos procedimientos de asilo, si los resultados del proceso no afectan a la permanencia de los solicitantes.

La enseñanza de 2015/2016

¿Pero debería hacer algo Alemania por la gente que está en los campos de refugiados? Si se trata de una admisión muy limitada de casos individuales, puede ser. Pero solo de personas que tienen la expectativa de quedarse y cuya solicitud de asilo ya haya sido debidamente examinada. En cualquier caso, se debería dar prioridad a mejorar las condiciones de vida en los países de origen.

Quien piense que esto es desalmado, debería decirnos cómo limitar la migración, porque el hecho concreto de que debe ser acotada y controlada es, claramente, la gran enseñanza de lo ocurrido los años 2015/2016. Quien quiera dar asilo a todos destruye el derecho al asilo. También deberíamos tener presente esto en temporada de fiestas de fin de año. (dzc)

