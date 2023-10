Adiós a las políticas de estado, bienvenidas las rupturas

El candidato presidencial argentino Javier Milei con una motosierra. Imagen: Marcos Gomez/AG La Plata/AFP

La propuesta de un cambio destructor que rompe con las reglas e instituciones existentes, goza de gran atractivo en la elecciones latinoamericanas: Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obradoren México, Nayib Bukele en el Salvador y otros líderes han logrado perfilarse como exponentes de una lógica de gobierno que se distingue por la destrucción de instituciones y organizaciones a las que denuncian de corruptas, superfluas y obstaculizadoras para las política de cambio que ambicionan implementar. Con las correspondientes medidas y propuestas se ven desarticuladas las de por sí escasas "políticas de Estado” que habían logrado sobrevivir los cambios de gobierno y los vaivenes de olas ideológicas que han experimentado muchos países de la región. Acompañadas de posiciones de revisionismo y el uso político del pasado, pretenden desarticular los precarios consensos básicos en las sociedades polarizadas de América Latina para generar así una sensación de un momento de catarsis y enaltecer al personaje de "salvador político” para el respectivo país. Esta propuesta encuentra mucha aceptación electoral ante el descalabro de las opciones políticas que no han dado los resultados esperados. La indiferencia hacia la democracia reflejada en los datos del último Latinobarómetro son una señal de que hay potencial para utilizarla políticamente, a pesar de que las garantías sociales de la población se están viendo seriamente dañadas por la inflación, las desigualdades y la disfunción de los órganos del estado.

La propuesta destructora de Javier Milei

Aunque se equivocaron muchas encuestadoras ante la primera vuelta de las elecciones argentinas del fin de semana pasado, hay que reconocer que la figura de Javier Milei y de su movimiento LLA (La Libertad Avanza) son un fenómeno electoral. Lograron acaparar casi el 30% de la votación, quedando en el segundo lugar y calificando así para el balotaje del 19 de noviembre del presente año. Pero Milei no es el primero en la región en lograr éxitos electorales con un discurso basado en una propuesta electoral de un cambio destructor para la solución de los problemas de su país. Su consigna "No vine a la política a guiar corderos y sino para despertar leones”, recoge muchos elementos en una frase que forma parte de un "discurso bronca", aunque no se logró convertir este discurso en un "voto bronca", así como lo pronosticaron las encuestadoras. Pero este discurso y los sentimientos que lo respaldan no ha desaparecido, más bien se ha agravado. Cuando en las protestas del año 2021 resonaba el lema "¡Que se vayan todos!", acompañado por piquetes y cacerolazos, revelaba el rechazo de la población respecto a sus dirigentes; ahora alcanza también a las instituciones del país. Milei, al igual que su aliado brasileño Jair Bolsonaro, recurren al uso del agravio para hacer política como parte de un discurso "anticasta”, denostando al por mayor a dirigentes políticos de diferentes colores en el escenario político; pero también lo rebasan en su discurso y en sus acciones al propagar una gobernanza destructora; así, Milei aspira a suprimir el Banco Central, al ser éste, en su forma de ver, culpable de la inflación galopante en su país, y a iniciar la desregulación del mercado laboral. En su desenfreno, no para allí: para él, lo mejor sería reducir el tamaño del Estado para acabar con la corrupción, una legitimación invocada también durante la campaña electoral del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien se empeñó también en la destrucción de muchas instituciones y organizaciones de defensa de los derechos ciudadanos y de transparencia. Milei todavía va más allá al presentar una propuesta de privatizar la salud pública y cerrar la cartera que gestiona esta atención a nivel nacional, y lo completa con una crítica "al imbécil que está en Roma”, en alusión al Papa argentino quien sigue teniendo mucha influencia en su patria.

Así, es la ambición de demoler en todo el sentido de la palabra muchas instituciones, acompañada por el interés libertario de recortar privilegios con un claro ímpetu antikirchnerista, lo que caracteriza a Milei, quien recurre a un estilo excéntrico y se hace acompañar por una candidata a vicepresidenta que relativiza los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar.

Apoyo aluvional o desencanto profundo

El éxito electoral de apuestas por el cambio destructor es impresionante; la desilusión incluye tanto políticos como instituciones. Ante la pérdida de confianza generalizada, América Latina se está moviendo hacia situaciones de una degradada cohesión social y la ruptura del sentido de comunidad. Esta calaña de personas en el ámbito político, llenas de odio, e intentando siempre imponer su visión particular y descalificando el pensamiento de otros, plantean soluciones momentáneas. Sin embargo, la expectativa de que la reconstrucción de lo destruido permita rehacer el tejido social desgarrado se va perdiendo ante la escasez de recursos y los costos de la ruptura de apoyos mutuos y acuerdos básicos. El avance de diálogos sin escuchar y de la retórica política facilista no podrá llenar el vacío entre la política y la ciudadanía. Lo que hace falta es reencontrar el debate respetuoso y el intercambio serio para reencauzar la nave de la democracia en la región.

