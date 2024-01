Adele anuncia cuatro conciertos al aire libre en Alemania

La superestrella del pop Adele anunció el miércoles cuatro conciertos al aire libre en Múnich en agosto, sus primeros espectáculos en Europa continental desde 2016.

La cantante británica actuará en un recinto especialmente creado con capacidad para 80.000 personas en la ciudad del sur de Alemania los días 2, 3, 9 y 10 de agosto.

La mujer de 35 años dijo que estaba en la última etapa de su residencia en Las Vegas, "Weekends with Adele", que se extenderá hasta junio, cuando se le acercó sobre los espectáculos de Munich.

Primero Eurocopa, luego Adele

"¿Un estadio temporal único, hecho a medida, diseñado en torno a cualquier espectáculo que quiera montar? ¿Prácticamente en el centro de Europa? ¿En Munich?" ella escribió en una publicación de Instagram.

"¡Fue algo un poco aleatorio, pero sigue siendo fabuloso!"

Los conciertos se producirán justo después de la Eurocopa 2024, que acoge Alemania, y "con los Juegos Olímpicos al lado", afirmó el cantante, conocido por éxitos como "Easy On Me" y "Someone Like You".

París acoge los Juegos Olímpicos en julio y agosto.

"No podría pensar en una manera más maravillosa de pasar el verano y terminar esta hermosa etapa de mi vida y carrera con espectáculos más cerca de casa durante un verano tan emocionante", dijo.

"Guten Tag chicos x".

EL(afp, instagram)