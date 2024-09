Adaptarán álbum de Radiohead como versión de "Hamlet"

El álbum "Hail To The Thief" rescata elementos de paranoia y dolor presentes en el mítico personaje de Shakespeare.

El cantante de Radiohead, Thom Yorke, va a rehacer el álbum de la banda "Hail To The Thief" para una nueva producción teatral de "Hamlet" de Shakespeare. El cantautor se ha asociado con los directores Steven Hoggett y Christine Jones para la adaptación, que se describe como una "destilación de ritmo rápido de la obra" que será "iluminada" por la música del álbum de 2003.

"Hamlet Hail To The Thief" se presentará en Manchester en abril antes de trasladarse al Royal Shakespeare Theatre en Stratford-upon-Avon en junio. Yorke ha dicho que el proyecto es un "desafío interesante e intimidante".

Dolor y paranoia de Hamlet

"Adaptar la música original de 'Hail To The Thief' para una presentación en vivo con los actores en el escenario para contar esta historia que se cuenta siempre, utilizando su familiaridad y sonidos, metiéndolos dentro y fuera de contexto, viendo qué encaja con el dolor y la paranoia subyacentes de Hamlet, utilizando la música como una 'presencia' en la sala, viendo cómo choca con la acción y el texto", dijo. "Fantasmas de uno contra el otro".

Jones, diseñadora ganadora de premios Tony y Olivier, conceptualizó la idea después de leer Hamlet poco después de ver el álbum interpretado en concierto, lo que la llevó a ver "reverberaciones extrañas entre el texto y el álbum".

"Durante años he querido ver la obra y el álbum colisionar en una pieza de teatro; finalmente compartí la idea con Thom, que estaba intrigado", dijo. "No estaba segura de lo que haríamos, pero sabía que quería hacerlo con Steven y continuar experimentando y desarrollando el trabajo que hemos hecho juntos durante muchos años".

El 11 de septiembre como parteaguas

Yorke continuó: "Hemos descubierto que la obra persigue al álbum, y el álbum persigue a la obra". Ambos reflejan la inquietud y la rabia internas que resultan de la desesperación, en particular la desesperación que surge del escrutinio de las estructuras de poder dominantes, ya sea dentro de los gobiernos, las comunidades o las familias. "El texto y la música nos incitan incansablemente a cuestionarnos de qué estamos hechos y cómo discernir el bien del mal".

La tragedia "Hamlet", representada durante el Festival Shakespeare celebrado en Ucrania. Imagen: Yurii Rylchuk/Avalon/IMAGO

Yorke está trabajando y deconstruyendo el álbum de Radiohead de 2003, que será interpretado en vivo en el escenario por un elenco de 20 músicos y actores. El sexto álbum de estudio de la banda de rock británica incluye sencillos como "There There", "2+2=5" y "Go To Sleep".

Grabado después de los ataques del 11 de septiembre, el álbum refleja un período de paranoia, miedo y ansiedad que siguió. También explora temas distópicos con letras inspiradas en Orwell junto con sonidos experimentales y baladas de piano de cuna. Jones es el creador y director artístico de Theatre For One y director de la experiencia inmersiva de discoteca neoyorquina, "Queen Of The Night", mientras que Hoggett es uno de los fundadores de Frantic Assembly y sus créditos incluyen ser el coreógrafo de "El curioso incidente del perro a medianoche" y "Black Watch".

Anteriormente trabajaron juntos como coreógrafo y diseñador en "Harry Potter y el legado maldito", "American Idiot" y "Déjame entrar".

el(DPA)