Acusa Trump a China y la UE de manipular sus divisas

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó hoy a China y a la Unión Europea (UE) de manipulación de divisas causando revuelo en los mercados financieros. "China, la Unión Europea y otros han manipulado sus divisas", escribió Trump en Twitter.

Además mencionó los bajos tipos de interés de estos países mientras que en Estados Unidos aumentan los intereses. El mercado de divisas reaccionó con pérdidas en las cotizaciones del dólar estadounidense con respecto a otras divisas importantes.

Poco antes, Trump ya había generado agitación en los mercados por sus declaraciones en una entrevista televisiva con la emisora CNBC, en la que dijo que no estaba "entusiasmado" con la subida de los intereses. "No me gusta que hagamos todo el trabajo en la economía y después ver cómo suben los intereses", declaró.

Además, volvió a mostrar su disposición a aplicar nuevos aranceles a todas las importaciones procedentes de China. Tras sus recientes declaraciones en Twitter el dólar cayó, en cambio el euro experimentó una fuerte subida hasta alcanzar una cotización máxima de 1,1715 dólares estadounidenses.

EL(dpa, afp)

