Atentado de Solingen: ¿prohibir cuchillos y deportar?

"Ya es suficiente", escribió el presidente de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, en su página web, tras los asesinatos con cuchillo en Solingen. Se dice que Merz tiene una relación bastante fría con el canciller alemán, Olaf Scholz, (SPD), pero ahora, el jefe del partido de oposición más fuerte en el Bundestag se dirige sin rodeos al jefe de gobierno: "Le pido que trabaje con nosotros para tomar decisiones rápidamente y sin más dilación, con el objetivo coherente de prevenir nuevos ataques terroristas como el ocurrido el pasado viernes en nuestro país".

Merz propuso una reunión en los próximos días y presentó todo un catálogo de medidas, algunas de ellas drásticas: "Se puede deportar a Siria y Afganistán, pero no aceptaremos más refugiados de estos países. Quien viaje desde Alemania a su país de origen como refugiado, pierde inmediatamente todo estatus de residencia en Alemania."

Deportaciones difíciles a Siria y Afganistán

La ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD) también evalúa el tema. Pero señala repetidamente que esto no es tan fácil de lograr: no existen conexiones diplomáticas con los talibanes que gobiernan Afganistán, y las deportaciones hacia ese país están prohibidas desde que los islamistas radicales llegaron al poder, en septiembre de 2021.

Pero los tres partidos de coalición del Gobierno alemán, el Partido Socialdemócrata (SPD), el partido Los Verdes y el Partido Liberal Demócrata (FDP) podrían adherirse a otra demanda de Merz, quien escribe sobre las medidas que quisiera tomar desde ahora: "Supervisamos permanentemente las fronteras alemanas, rechazamos sistemáticamente a las personas que se encuentran allí y restablecemos las normas del Reglamento de Dublín. Según esto, nadie que entre desde un tercer país seguro tiene derecho a permanecer en Alemania".

Tras el ataque con cuchillo en Solingen, un sirio de 26 años se entregó a la Policía confesando ser el autor. Según informes de prensa, el hombre entró en el área de la Unión Europea a través de Bulgaria y, de acuerdo con las normas de Dublín, habría tenido que solicitar asilo allí. Después de que su solicitud de asilo en Alemania fuera rechazada, en 2023, debería haber sido deportado a Bulgaria. Pero eso no sucedió porque el hombre se ocultó. El domingo, el Tribunal Federal de Justicia (BGH) de Karlsruhe emitió una orden de detención contra el sospechoso. El máximo tribunal alemán es responsable porque el crimen está calificado como acto de terrorismo.

Ministra del Interior quiere extender controles fronterizos

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, se ha quejado repetidamente de que muchos países de la UE, como Bulgaria y Rumania, simplemente permiten que los solicitantes de asilo puedan seguir viaje hacia Alemania. Actualmente, la Policía Federal alemana realiza controles puntuales en varias fronteras, por ejemplo, en las con Polonia, la República Checa y Austria. Hasta ahora, se supone que finalizarán en diciembre, pero hace apenas unos días Faeser trazó la perspectiva de ampliar los controles fronterizos al menos seis meses más. Sin embargo, la ministra también sabe que la Policía Federal responsable de los controles fronterizos necesita urgentemente más personal que los 56.000 agentes actuales. Pero el aumento necesario es difícilmente asequible dados los presupuestos ajustados.

Habeck pide prohibiciones de cuya eficacia duda

Que una lucha eficaz contra la criminalidad y los atentados islamistas en Alemania cuesta mucho dinero también lo sabe el vicecanciller alemán, Robert Habeck (Verdes), quien dijo: "No sabemos si el terrible acto de Solingen se hubiera podido evitar con leyes más estrictas". No obstante, el también ministro de Economía demandó en la red social X "más zonas de prohibición de armas y leyes más estrictas sobre armas. Nadie en Alemania necesita llevar armas cortantes y punzantes en espacios públicos. Ya no vivimos en la Edad Media."

De hecho, llevar cuchillos y otras armas en eventos públicos está prohibido en Alemania desde que entró en vigor la Ley de Armas, en 1973. Especialmente el liberal FDP se ha manifestado recientemente en contra de una legislación más estricta sobre la portación de armas blancas. El ministro de Justicia, Marco Buschmann, del FDP, declaró al periódico Bild Zeitung: "Discutiremos en el gobierno federal cómo avanzar en en la lucha contra los delitos con arma blanca".

Sindicato policial pide prudencia

La Asociación de Policías de Investigación Criminal de Alemania recomienda mantener la calma. Su presidente, Dirk Peglow, dijo al grupo Redaktionsnetzwerk Deutschland, sobre el crimen en Solingen: "El autor no se habría frenado porque hubiera zonas de prohibición de cuchillos y una prohibición general de armas blancas". Pero opinó que se debería permitir a la Policía registrar de forma aleatoria a las personas para ver si portan cuchillos, sin ningún motivo en particular. Y considera necesario un debate sobre la prohibición de armas blancas en el espacio público.

Merz: Scholz debería hacer uso de su autoridad política

Es probable que el partido de ultraderecha AfD y el nuevo partido de Sahra Wagenknecht (BSW), escindido de La Izquierda, obtengan un apoyo considerable en las elecciones regionales en los estados de Turingia y Sajonia, dentro de una semana. Ambos partidos piden un endurecimiento radical de la política de asilo e inmigración.

