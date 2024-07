Activistas rusos exiliados se quedan sin documentación

Los opositores a la guerra de Rusia contra Ucrania, perseguidos por las autoridades rusas, de repente ya no cuentan con documentos de identidad válidos. DW habló con los afectados.

Activistas rusos que condenan la agresión bélica de Rusia contra Ucrania dicen que las autoridades de su país han cancelado sus documentos de identidad. Estos son necesarios dentro de Rusia, mientras que se requiere un pasaporte para viajar al extranjero, salvo para los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Tras el inicio de la guerra en Ucrania y la posterior movilización en Rusia, muchos rusos huyeron a estos países sólo con un documento de identidad. Según cálculos del portal ruso "The Bell", más de 110.000 rusos han encontrado refugio tan solo en Armenia.

Los cofundadores de la Asociación Civil de Omsk, Daniil Tschebykin und Richard King, fueron los primeros en informar que sus documentos de identidad habían sido cancelados. Esta organización denuncia los problemas en su ciudad, protesta contra la guerra en Ucrania y lucha contra la corrupción. Las autoridades rusas la clasifican como una organización "extremista". Ambos activistas abandonaron Rusia después de que comenzara la invasión de Ucrania. Después de un tiempo, ya no tenían acceso a sus aplicaciones bancarias rusas ni a sus tarjetas SIM. Más tarde descubrieron a través del sitio web del Ministerio del Interior ruso que las autoridades habían invalidado sus documentos de identidad. Y este no es un caso aislado.

Ni documento de identidad ni pasaporte

Tschebykin y King afirman en una entrevista con DW que sin documentos de identidad no podrían siquiera autorizar a su abogado a actuar en su nombre. El abogado representa sus intereses ante un tribunal ruso, donde los activistas intentan impugnar la clasificación de las autoridades rusas de la "Asociación Civil de Omsk" como "extremista" y "agente extranjero". Chebykin añadió que ahora no tiene documento de identidad ni pasaporte válidos.

Los problemas con su documentación surgieron cuando se pusieron en contacto con la embajada rusa en Armenia para solicitar pasaportes. A Tschebykin le informaron que su documento de identidad había sido "sustituido por uno nuevo". El empleado de la embajada explicó al activista que tenía que "resolver el problema en su lugar de origen", es decir, en Rusia.

La activista Olesja Kriwzowa de Archangelsk también quiso solicitar un pasaporte, pero su documento de identidad fue declarado igualmente inválido. En Rusia, está en la lista de "terroristas y extremistas" debido a acusaciones de "desacreditar a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa" y "justificar el terrorismo". La joven fue arrestada en 2023, pero logró escapar del arresto domiciliario a Noruega, donde ahora trabaja como periodista.

Kriwzowa dijo a DW que se enteró por casualidad de la cancelación de su documento de identidad. Quería comprobar el estado del documento después de leer sobre el problema que tenían sus colegas de Omsk. "Hace cuatro meses todo estaba bien. En ese momento fui al consulado ruso y un empleado escaneó mi documento de identidad. La activista sospecha que la cancelación podría deberse a su firma inusual en el documento. "Cuando lo recibí, no lo firmé, sino que puse la palabra libertad y el símbolo del pacifismo debajo", dice. Pero esto no puede ser un motivo para la cancelación del documento de identidad, dicen sus abogados. Para averiguar el motivo habría que presentar en Rusia una demanda contra la cancelación del documento.

Razones para la cancelación de documentos

Las autoridades rusas aducen una cuestión formal para la cancelación de los documentos de identidad. Por ejemplo, "que en el documento se proporcionaba información falsa", explica Maxim Olenichev, abogado del proyecto ruso de derechos humanos 'Pervyi Otdel' ('primer departamento'). Esta comunidad de abogados y periodistas defiende a ciudadanos acusados ​​injustamente en Rusia de crímenes contra el Estado. Olenichev señala que sin un documento de identidad válido en Rusia es imposible realizar transacciones, incluidas simples transferencias bancarias o ventas de bienes inmuebles. Tampoco se puede obtener el pasaporte, que es necesario para viajar y permanecer en otros países.

El ex asesor de la misión rusa ante las Naciones Unidas en Ginebra, Boris Bondarjew, que se opone a la guerra en Ucrania, cree que la cancelación de los documentos de identidad rusos aún no ha adquirido un carácter sistemático. Sin embargo, señala que sobre todo las autoridades regionales de la Federación de Rusia utilizan este método de represión. El exdiplomático no descarta la posibilidad de que en el futuro se extienda su uso contra otros miembros de la oposición.

(lgc/ers)