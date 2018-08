ACNUR: no hay crisis de refugiados ni en la UE ni en Alemania

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filipo Grandi, rechazó que exista actualmente una crisis de refugiados en Europa o en Alemania a pesar de la considerable afluencia de solicitantes de asilo que llegan al continente a través del mar Mediterráneo.

"Por supuesto, hubo una crisis aquí cuando llegó el gran flujo de refugiados en 2015, principalmente a Alemania", afirmó Grandi en declaraciones publicadas hoy (15.08.2018) en el diario alemán "Bild". "Pero las verdaderas crisis de refugiados estaban y siguen estando en África, Cercano Oriente, Asia".

También es un error que populistas de derecha como el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, hablen de una situación de emergencia, indicó. "Actualmente he regresado de un viaje por Bangladesh donde he visto a un millón de refugiados bajo las peores condiciones. Allí tienen una emergencia, pero no en Europa".

Asimismo, Grandi también criticó el uso de algunas palabras en relación con los refugiados, como "invasión". "Decir que hay una invasión en Europa, que somos un continente asediado por la gente que viene a aprovecharse es un gran error", dijo Grandi. (dpa, KNA)