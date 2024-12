Abu Mohamed al Jolani, el hombre que derribó a Al Asad

Hasta hace poco, casi nadie conocía su nombre fuera de Siria. Ahora, Abu Mohamed al Jolani, jefe de la milicia Hayat Tahrir al Sham (HTS) está en los titulares del mundo entero. El domingo (08.12.24), sus combatientes islamistas conquistaron Damasco y forzaron a huir al presidente Bashar al Asad. Hubo otros grupos implicados. Pero la milicia HTS fue determinante.

Al Jolani hizo su entrada triunfal en Damasco y declaró liberada la ciudad, 13 años después de que Asad reprimiera violentamente protestas en su contra y se desencadenara la guerra civil.

Uniforme en lugar de turbante

Durante años, Al Jolani actuó fuera de los focos de atención pública. Ahora se presenta al mundo y da entrevistas a la prensa internacional. También su aspecto se ha modificado. Usa cada vez menos el turbante de yihadista que llevaba en 2011, al inicio de la guerra siria. En cambio, se lo ve con más frecuencia con uniforme y gorra militar.

Ahmed Al Sharea es el nombre civil de este hombre que, según informes de prensa, nació a comienzos de la década de 1980 en Arabia Saudita. En 1989, la familia se trasladó a un barrio acomodado de Damasco. Se dice que su padre fue un opositor a Al Asad, que sufrió la cárcel y el exilio.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Al Jolani se habría sentido atraído por la organización terrorista Al Qaeda. En 2003 se fue a Irak, donde se unió a dicha red. Fue apresado y pasó cinco años en la cárcel.

Los motivos de la ruptura con Al Qaeda

En 2011 regresó a Siria, y dirigió luego el Frente al Nusra, la rama siria de Al Qaeda. De allí se derivó más adelante la milicia HTS.

En mayo de 2015, Al Jolani dijo que, a diferencia del grupo Estado Islámico, no planeaba llevar a cabo atentados contra Occidente. También declaró que, si triunfaba, no habría actos de venganza contra la minoría alauita, a la que pertenece la familia de Al Asad. Cuando rompió sus lazos con Al Qaeda, indicó que lo hacía para no dar a Occidente motivos para atacar su organización.

En enero de 2017, Al Jolani forzó a grupos islamistas rivales del noroeste de Siria a unirse a HTS. De ese modo, la milicia asumió el control de gran parte de la provincia de Idlib. En los territorios bajo su dominio, erigió una administración civil y una especie de Estado.

Al mismo tiempo, combatió a sus adversarios. Pobladores y organizaciones de derechos humanos acusaron a HTS de actuar con brutalidad contra quienes pensaban de manera diferente. La ONU calificó esas acciones como crímenes de guerra.

Abu Mohamed al Jolani, en noviembre. Imagen: Balkis Press/ABACA/Imago Images

Pese a su separación de Al Qaeda y al cambio de nombre, HTS sigue siendo catalogada como organización terrorista por la ONU, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países.

"Señal esperanzadora”

El hecho de que hasta ahora no haya habido en Siria mayores actos de violencia contra minorías es "una señal esperanzadora”, dijo a DW James Dorsey, del Instituto del Medio Oriente de Washington. Más escéptico se mostró Andreas Reinicke, exembajador alemán en Damasco. Indicó que HTS sigue teniendo sus raíces en la ideología de Al Qaeda. Por eso, considera que peligra el futuro de las minorías cristiana y kurda, según dijo a la agencia católica de noticias KNA.

Para mejorar su imagen, Al Jolani visitó en el pasado campos de refugiados y supervisó medidas de asistencia, por ejemplo, tras el terremoto de 2023. En Alepo, aseguró a la población que no tenía nada que temer. Además, instó a sus combatientes a garantizar la seguridad en los territorios conquistados.

(ers/ms)