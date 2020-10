Abren la sucursal de ALDI más grande del mundo en Alemania

Este sábado (31.10.2020) abrirá oficialmente la sucursal de Aldi Süd más grande del mundo en Mülheim an der Ruhr, al oeste de Alemania en el estado de Renania del Norte-Westfalia. El enorme supermercado tiene casi 2.000 metros cuadrados de espacio comercial, aproximadamente el doble que una sucursal promedio.

El tamaño récord llega después de que la tienda vecina cerrara, a lo que el supermercado pudo integrar estructuralmente sus instalaciones y ampliar el área de ventas existente en casi 300 metros cuadrados hasta un total de 1940 metros cuadrados.

A pesar de su enorme tamaño, la tienda de descuento se mantiene fiel a sí misma: no hay cafetería y no hay espacio que se use de manera diferente a otros mercados: el aumento de tamaño significa sobre todo más productos y revestimientos de estantes en más espacio.

Ver el video 07:27 Compartir Aldi: la clave del éxito del supermercado de descuento Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3gP8z Aldi: la clave del éxito del supermercado de descuento

Poco conocido en Latinoamérica

Con aproximadamente 7.000 sucursales extranjeras –que contribuyen con más de dos tercios a la facturación bruta total de unos buenos 100.000 millones de euros– en Polonia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, España, Portugal, Estados Unidos, Suiza, Austria, Italia, Eslovenia, Hungría, Reino Unido, Irlanda, Australia y China, la tienda de descuentos sigue siendo un desconocido en América Latina.

No obstante, el imperio Aldi, dividida desde 1966 en dos filiales, Aldi Nord y Aldi Süd, tendría entre sus planes futuros la expansión a Sudamérica, según reportó a principios de este año la publicación alemana Manager Magazin, del Grupo Spiegel.

Ver el video 02:32 Compartir ¿Demasiado baratos? La lucha por los precios de los alimentos Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3gPCn ¿Demasiado baratos? La lucha por los precios de los alimentos

El más y el menos de la famosa cadena

El renovado supermercado ya existía desde finales de 1993. Y con 1.661 metros cuadrados de espacio comercial, la sucursal ya estaba en la liga superior de las sucursales más grandes. Anteriormente, el récord lo ostentaba la sucursal de Aldi Süd en Jestetten. La sucursal cerca de la frontera suiza cuenta con 1.770 metros cuadrados de espacio comercial. Por su parte, la sucursal más pequeña de Aldi Süd se encuentra en la Königstrasse en Nuremberg. Allí los clientes compran en unos 400 metros cuadrados.

FEW (Bild, Manager Magazin, Aldi Süd)