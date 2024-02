Abren juicio por presunto robo de "Hotel California"

Un curioso caso penal que involucra letras escritas a mano del mega éxito de rock clásico "Hotel California" y otros favoritos de los Eagles irá a juicio en Nueva York, con declaraciones de apertura programadas para el miércoles. Los tres acusados, todos bien establecidos en el mundo de los coleccionables, están acusados de conspirar para frustrar los esfuerzos del cofundador de Eagles, Don Henley, de recuperar los documentos supuestamente obtenidos de forma ilícita.

El juicio se refiere a más de 80 páginas de borradores de letras de canciones del álbum de 1976 "Hotel California", que es el tercer fonograma más vendido en la historia de Estados Unidos. El comerciante de libros antiguos Glenn Horowitz, el excurador del Salón de la Fama del Rock & Roll, Craig Inciardi, y el vendedor de recuerdos Edward Kosinski se declararon inocentes de conspiración y varios otros cargos.

Sus abogados han dicho que el caso "alega criminalidad donde no existe y mancha injustamente la reputación de profesionales muy respetados". Los documentos incluyen letras en desarrollo de las canciones "Life in the Fast Lane", "New Kid in Town" y, por supuesto, "Hotel California", la historia musical un tanto misteriosa de más de seis minutos de duración sobre el Lo que sucede en un lugar acogedor, decadente pero finalmente oscuro donde "puedes salir cuando quieras, pero nunca podrás irte".

"Hotel California" y el debate musical

Aunque algunos la desprecian como un producto sobrevalorado de los años 70, la canción ganadora del Grammy sigue siendo una piedra de toque en la radio de rock clásico y en muchas listas de reproducción personales. La empresa de datos de entretenimiento Luminate contabilizó más de 220 millones de reproducciones en línea y 136.000 reproducciones de radio de "Hotel California" en Estados Unidos el año pasado.

La demanda correspondiente fue presentada en 2022, una década después de que algunas de las páginas comenzaran a aparecer en subasta. Henley se precató y reaccionó ofendido. Compró una parte del material por 8.500 dólares, pero también denunció el robo de los documentos, según actas judiciales. En ese momento, las partituras de las letras estaban en manos de Kosinski e Inciardi, quienes se las habían comprado a Horowitz.

Manuscritos de mano en mano

Estos se las habían comprado en 2005 a Ed Sanders, un escritor y figura de la contracultura de los años 60 que trabajó con los Eagles en una biografía de la banda que fue archivada a principios de los 80. Sanders, quien también cofundó el grupo de rock de vanguardia The Fugs, no está acusado en el caso y no ha respondido a un mensaje telefónico en busca de comentarios al respecto.

Sanders le dijo a Horowitz en 2005 que el asistente de Henley le había enviado por correo todos los documentos que quería para la biografía, aunque al escritor le preocupaba que Henley "podría enojarse" si se vendieran, según los correos electrónicos relatados en la acusación. Pero una vez que los abogados de Henley comenzaron a hacer preguntas, Horowitz, Inciardi y Kosinski se procuraron un historial de propiedad legalmente viable de los manuscritos, dicen los fiscales de Manhattan.

Según la acusación, Inciardi y Horowitz presentaron relatos cambiantes sobre cómo Sanders obtuvo los documentos. Las explicaciones abarcaron los siguientes cinco años, desde que Sanders los encontró abandonados en un camerino detrás del escenario hasta que el escritor los recibió del cofundador de los Eagles, Glenn Frey, quien murió en 2016. Los correos electrónicos muestran algunas aportaciones y consentimiento de Sanders, pero aparentemente también se opuso.

Juicio por "Hotel California" en México

Los abogados de los acusados han dicho que Sanders tenía posesión legal de los documentos, al igual que los hombres que posteriormente los compraron. Han indicado que planean cuestionar con qué claridad Henley recuerda sus tratos con Sanders y las letras de las letras en un momento en que la estrella de rock vivía la vida en la vía rápida. Los acusados decidieron la semana pasada renunciar a un jurado, por lo que el juez Curtis Farber decidirá el veredicto.

No es la primera vez que "Hotel California" y su éxito internacional generan tensión e incluso juicios. En el pasado, un hotel ubicado en la localidad mexicana de Todos Santos, Baja California Sur, fue llevado a tribunales por supuestamente adoptar el nombre de la canción y sugerir que se trataba del sitio que la inspiró.

Abogados del establecimiento, que hoy es propiedad de ciudadanos canadienses, replicaron que el hotel mexicano fue fundado en los años 50, décadas antes del éxito de la banda.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo cuyas condiciones se mantienen en confidencialidad. El establecimiento mexicano sigue operando cerca de Cabo San Lucas, aunque en internet aparece con un nombre ligeramente adaptado: "Hotel California Baja".

EL(ap, San Diego Union )