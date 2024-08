Luis Abinader asume nuevo período en República Dominicana

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, asumió este viernes (16.08.2024) un segundo y último mandato de cuatro años en presencia de más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno. El mandatario, un economista de 57 años, dijo asumir "con humildad, orgullo y compromiso la sagrada responsabilidad que por segunda ocasión me concede el pueblo dominicano”.

"Juro ante Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo", dijo Abinader antes de recibir la banda presidencial de manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

La ceremonia de investidura se celebró en el Teatro Nacional, en Santo Domingo, y no en el Congreso Nacional, como es costumbre, para así albergar al gran número de invitados que asistieron al evento. El mandatario inició su segundo período con la promesa de reforzar los controles a la migración haitiana e impulsar una reforma fiscal que mantenga el crecimiento de la economía, que para este año se estima por encima del 5 por ciento.

Ausencia haitiana

Al acto no acudieron representantes del vecino Haití. La ministra de Exteriores haitiana, Dominique Dupuy, indicó que la representación del gobierno no asistiría debido a las "obligaciones urgentes" que enfrenta el empobrecido país, en medio de la crisis de violencia desatada en febrero pasado. Dupuy dijo además que no podía viajar en medio de un cierre del espacio aéreo unilateral adoptado por Dominicana.

Abinader buscará reformar la Constitución, aunque con el compromiso de no incluir la reelección indefinida y garantizar la independencia institucional del Ministerio Público. Además, contará con la mayoría en ambas cámaras del Congreso, así como en las alcaldías. Su organización, el socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno (PRM), y partidos aliados, controlan 29 de los 32 puestos en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados tiene 146 de los 190 curules.

Abinader se impuso en las elecciones generales del pasado 19 de mayo con más de 57 por ciento de los votos, una ventaja de casi 30 puntos sobre su más cercano rival, el expresidente Leonel Fernández.

