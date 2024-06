A un mes de los Olímpicos, Malaika Mihambo contrae Covid-19

La Federación Alemana de Atletismo (DLV) confía en que la campeona olímpica de salto largo, Malaika Mihambo, esté en plena forma para los Juegos Olímpicos de París 2024 tras una infección por coronavirus.

Mihambo tuvo que retirarse del campeonato alemán de atletismo a raíz de una infección por Covid-19, apenas un mes antes del inicio de los Juegos de París. "Haremos todo lo posible para que ella pueda prepararse adecuadamente para los Juegos Olímpicos", afirmó el director deportivo de la federación, Jörg Bügner.

Medalla de oro y luego Covid-19

Mihambo contrajo el coronavirus a principios de este mes, inmediatamente después del campeonato europeo en Roma, donde ganó la única medalla de oro de Alemania con una marca mundial de 7,22 metros. Desde entonces ha vuelto a entrenar, pero el campeonato alemán de Braunschweig aún es demasiado pronto para ella.

Junto con el decatleta Leo Neugebauer, es la mayor esperanza de Alemania para conseguir una medalla de oro en París. Ganó el oro en 2021 y también tiene dos títulos mundiales. Bügner había hablado recientemente de casos de coronavirus dentro del equipo, sin revelar nombres.

Malaika Mihambo vuela durante una competencia deportiva en Oregon, Estados Unidos Imagen: Patrick Smith/Getty Images

El campeonato alemán del viernes al domingo es la última oportunidad para la clasificación olímpica.

La campeona europea de 5.000 m de 2022, Konstanze Klosterhalfen, que aún no ha asegurado su participación en los Juegos, también se ha retirado y la federación alemana ya no espera que ella compita en París. El sueño de París "ya no es una realidad" para ella. Eso no es posible", afirmó Bügner.

el(DPA)