A los 99 años muere la actriz estadounidense Betty White

La actriz Betty White, que hizo reír a los telespectadores estadounidenses por más de siete décadas al protagonizar populares series como "The Golden Girls” ("Los años dorados” en Hispanoamérica y "Las chicas de oro” en España), murió a los 99 años, reportaron este viernes (31.12.2021) medios de Estados Unidos, citando a su agente y a fuentes médicas.

"Aunque Betty estaba por cumplir 100 (años), creí que viviría para siempre. La voy a extrañar muchísimo. Ella nunca tuvo miedo a morir porque quería volver a estar con su amado esposo, Allen Ludden. Ella creía que volvería a estar con él", dijo el agente Jeff Witjas, citado por la revista People. Personal de rescate de Los Ángeles dijo haber recibido un llamado de emergencia a las 9.33 a.m. hora local, pero su personal solo pudo constatar el deceso de White.

El medio especializado en noticias del espectáculo TMZ citó a fuentes policiales para asegurar que la actriz murió en su casa, aparentemente por causas naturales. Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, White raramente dejaba su hogar en California. La noticia de su partida desató una avalancha de tributos, incluyendo al presidente estadounidense Joe Biden, quien la llamó una "dama encantadora". "Noventa y nueve años. Como diría mi madre, ¡Dios la ama!", dijo a periodistas.

Larga trayectoria

Además de "The Golden Girls", donde interpretó a Rose Nylund, White dejó su huella en otras series muy importantes de la pequeña pantalla como "The Mary Tyler Moore Show" (1970-1977) o "Life with Elizabeth" (1952-1955). White fue una de las primeras productoras mujeres, trabajó como modelo, tuvo pequeños papeles en radio y adoptó una variedad de roles en la pantalla. La audiencia estadounidense la reconocía rápidamente, con su característico cabello platinado y claros ojos azules.

En los últimos años de su vida se erigió en una celebridad particularmente querida en internet, se convirtió en 2010 en la anfitriona más veterana de "Saturday Night Live" con 88 años y participó en películas como "The Proposal" (2009) con Sandra Bullock y series como "Hot in Cleveland" (2010-2015). La actriz habría cumplido un siglo de vida el próximo 17 de enero, y tenía previsto celebrarlo con "Betty White: 100 Years Young, A Birthday Celebration”, una película que se estrenará en los cines a mediados de enero para recordar su trayectoria y vida.

Esta comediante vivió una de las carreras más extensas en la historia del espectáculo: comenzó a aparecer regularmente en la televisión en 1949 y su voz incluso se escuchó en la película "Toy Story 4" en 2019.

