A fondo - Guerra en Ucrania: ¿Quiere Putin la destrucción total?

Nuestros invitados: Carmen Valero, periodista que ha trabajado como enviada especial en Bosnia-Herzegovina, China, Polonia, Guatemala y por último Berlín. Sus temas son lo multilateral, relaciones exteriores, seguridad y defensa. Carmen dice que "no porque esa destrucción sería también su fin. Putin busca por la fuerza lo que durante años pidió con la palabra. El compromiso de que la OTAN no avanzara al Este". Adrián Krupnik, es doctor en Historia, investigador de la Minerva Stiftung en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Según Adrián, "Putin cuestiona los fundamentos en torno a los cuales se lo podría enfrentar o condenar y trae al corazón del sistema internacional toda la violencia de la periferia global". Hinnerk Berlekamp, es periodista independiente, trabajó muchos años en Internacionales del "Berliner Zeitung”. Hinnerk considera que "el objetivo del gobierno ruso es dominar Ucrania, y lo persigue sin escrúpulos. Las destrucciones que estamos viendo, son el medio, no el fin". ¡Sea parte de la discusión! Escríbanos a afondo(at)dw.com