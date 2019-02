70% de los catalanes ve injusta la cárcel para soberanistas

El 70,3 por ciento de los catalanes ve injusto que haya líderes soberanistas encarcelados o en el "exilio", según un sondeo publicado este miércoles (13.02,.2019) por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO).

El CEO ha informado que ha hecho entrega a la Generalitat de la encuesta Òmnibus, elaborada a partir de 1.200 entrevistas presenciales realizadas entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre de 2018, cuando los presos preventivos aún estaban a la espera del inicio del juicio del "procés".

Entre otras cuestiones, el estudio pregunta si es "justo el encarcelamiento y exilio de los políticos catalanes" y la respuesta mayoritaria es el 'no'. Así, el 70,3 por ciento no ve justa esta situación de cárcel o "exilio", mientras que el 17,5 por ciento sí lo ve justo y queda un 12,2 por ciento que no sabe o no contesta.

La encuesta también pregunta si los ciudadanos de Cataluña han visto reducidas las libertades individuales y colectivas y sus derechos fundamentales, a lo que responden afirmativamente el 65,7 por ciento, mientras que el 24,1 por ciento se inclina por el 'no'. (EFE)