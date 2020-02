52 heridos en el atropello masivo en Alemania, 18 son niños

Carnaval con lágrimas en los ojos

El "Guasón" de la Casa Blanca

La figura de Donald Trump tampoco podía estar ausente en el "Lunes de las Rosas" del carnaval colonés. Después de las premiaciones del Oscar, resulta difícil no recordar al Jocker al ver este atuendo, aunque en realidad no se parezca al personaje que tantos premios le ha deparado a Joaquín Phoenix. De cualquier manera, no parece un payaso amistoso.

Autor: Emilia Rojas Sasse