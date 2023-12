5 platos típicos de la Navidad en Europa

Imagen: Imago

Navidad en la mesa

Navidad: la fiesta del amor...y de la cocina. Le presentamos 5 platos de Europa. Entre ellos, el ganso al horno de Alemania, el pudin de Navidad de Gran Bretaña y el jamón de Navidad sueco.

También en Euromaxx:

Breslavia, una joya oculta en Polonia

La yutúber Eva zu Beck nos muestra su ciudad natal, Breslavia. En Navidad, el mercado del casco antiguo es una de las atracciones más populares. Pero hay muchas más cosas para ver.

El panettone de la cárcel

En una prisión de máxima seguridad de Padua se encuentra una de las mejores reposterías de panettoni de Italia. Los reclusos hornean el tradicional pastel navideño. El Papa Francisco ya les pidió algunos.

La luz de la Navidad

Las estrellas de Herrnhut son conocidas en todo el mundo. Ya sean de papel o de plástico, su cálido resplandor crea una atmósfera característica Visitamos su lugar de origen: Herrnhut, en la Alta Lusacia.

"La Grande Odyssée": carrera de trineo con perros

Con un recorrido de casi 400 kilómetros, la "Grande Odysée” es una de las carreras de trineos tirados por perros más duras del mundo. La competencia en los Alpes es muy exigente tanto para el guía como para sus perros.

