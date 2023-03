42 - La respuesta a casi todo - ¿Qué poder tienen los pensamientos?

Y aunque el ser humano lleva más de 5.000 años investigando este tema, aún no está claro cómo surge un pensamiento y qué es exactamente.

¿Cómo se originan? Este sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Desde la Antigüedad se sabe que los pensamientos influyen en la salud.

Investigadores como la neurocientífica Ulrike Bingel, del Hospital Universitario de Essen, han podido visualizar el llamado efecto placebo mediante técnicas de neuroimagen, lo que ha disparado el interés por el poder del pensamiento humano. Los pensamientos tienen un efecto sobre el organismo.

Para la psicóloga Ellen Langer, son incluso la medicina más poderosa. En numerosos experimentos, demostró que los pensamientos influyen en los niveles de azúcar en sangre, ayudan a perder peso e incluso pueden rejuvenecer de forma mensurable. Sin embargo, son difíciles de controlar: la mayoría de los pensamientos son inconscientes.

Aunque todavía se busca entender el beneficio que derivan de los pensamientos, hace años que las neurotecnologías lo ilustran y potencian.

El médico y neurocientífico brasileño Miguel Nicolelis fue el primero en crear una interfaz entre cerebro y ordenador, ayudando a una rata a mover cosas sin contacto físico. Entretanto, incluso los aviones pueden controlarse de forma similar. Sin embargo, la neurotecnología también puede manipular los pensamientos ¿Dónde están los límites, dónde empieza la manipulación?



