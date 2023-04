42 - La respuesta a casi todo - ¿Eres un psicópata?

Entre el 1 y el 2 por ciento de la población se considera psicópata.





Ted Bundy era una persona encantadora hasta que secuestró y mató a numerosas jóvenes en los Estados Unidos. Cabe suponer que personas como él son casos aislados. Sin embargo, casi todo el mundo conoce a alguien con rasgos psicopáticos. ¿Cómo podemos distinguir a los psicópatas peligrosos de los inofensivos y protegernos?

La psicopatía es un trastorno complejo de la personalidad que se sigue investigando a día de hoy. Se sabe poco de las causas, aunque cada vez se identifican mejor los rasgos. En la década de 1980, el neurocientífico estadounidense James Fallon realizó escáneres cerebrales a criminales psicópatas y descubrió que la estructura de su cerebro los delata.

Pero, ¿qué pasa con los que nunca cometen delitos? El criminólogo Martin Rettenberger estudia a los psicópatas "exitosos", que llevan una vida normal. Una de ellos es la abogada estadounidense M. E. Thomas, que se sometió a terapia tras ser diagnosticada como psicópata y desde entonces lleva una vida social y profesional estable.



