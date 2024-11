35 años de la caída del Muro: en busca de huellas

El Muro de Berlín se construyó el 13 de agosto de 1961 y cayó el 9 de noviembre de 1989. ¿Qué vestigios quedan hoy de esta construcción llena de simbolismo?

Una universidad centenaria: estudiar en Edimburgo

La Universidad de Edimburgo, fundada en 1582, es una de las más antiguas de Escocia. ¿Es recomendable estudiar allí?

Un rayo de esperanza: una pareja judeo-musulmana

El amor más allá de las religiones y el lugar de origen: una pareja judeo-musulmana demuestra que la coexistencia pacífica es posible.

Atrevida teoría: la cocina italiana es puro márketing

El historiador Alberto Grandi asegura que muchos de los mitos que rodean a los platos tradicionales italianos no son auténticos. ¿Está en lo cierto?

Una diseñadora de moda alemana en París

Quien presenta sus colecciones en las pasarelas de París ha llegado a lo más alto. La alemana Marie-Christine Statz lo ha conseguido y nos explica cómo conquistó el mundo de la moda parisina.

