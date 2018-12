17 muertos en violenta jornada electoral en Bangladesh

La semana en imágenes (del 24 al 30 de diciembre de 2018)

Ministro británico dice que “brexit” está en peligro

En una entrevista con The Sunday Times, el ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, dijo que las posibilidades de salir de la UE serían solo de un "50-50" por ciento si el Parlamento no aprueba en enero el acuerdo propuesto por el Gobierno de la primera ministra Theresa May. Fox aboga por un “brexit” duro y apoyó la campaña a favor de salirse de la UE en 2016. (30.12.2018)