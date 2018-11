14 años de cárcel para autor del atentado contra bus del Dortmund

Atentado contra Dortmund, atentado contra el fútbol

Hospitalidad en Dortmund

Los seguidores del AS Mónaco llegaron a Dortmund para apoyar a su equipo. Ahora se quedarán en la ciudad un poco más de lo planeado. En este caso, la desgracia une e inspira creatividad. Los fans del Dortmund ofrecieron sus hogares a los monegascos para que pasaran la noche. You'll never walk alone.....