1.200 personas acuden a misa con música de Taylor Swift

La famosa Iglesia del Espíritu Santo de Heidelberg, un edificio de 600 años de antigüedad en el centro histórico de la ciudad, fue el escenario de un inusual servicio religioso el domingo, donde unos 1.200 feligreses se reunieron para orar y al rtimo de canciones de la estrella del pop estadounidense Taylor Swift, como parte de una liturgia especial.

Organizado bajo el nombre "Anti-Hero - Taylor Swift Church Service", el evento fue concebido para atraer a gente más joven, así como para centrarse en las profundas convicciones religiosas expresadas en muchas de las canciones de Swift, dijeron los organizadores de la iglesia protestante alemana.

Swift no estuvo presente en el servicio religioso. La cantante se crió en el llamado "cinturón bíblico" estadounidense y nunca ha ocultado sus creencias cristianas, a menudo integrándolas en su música.

Esto fue lo que inspiró a los organizadores de la misa en Alemania. "La Iglesia del Espíritu Santo siempre ha sido un lugar de encuentro e intercambio. Por eso un servicio religioso con música pop encaja perfectamente aquí", dijo el pastor de Heidelberg, Christof Ellsiepen. "Con ello damos espacio a los dilemas y cuestiones que preocupan a la generación más joven".

Swift está en la etapa europea de su Eras Tour y no estuvo presente en la misa Imagen: Lewis Joly/AP/dpa/picture alliance

El evangelio según Tay-Tay

Aunque la idea podría sugerir una atmósfera de concierto, la misa transcurrió en gran medida en medio de una de silenciosa devoción.

El pastor parroquial Vincenzo Petracca citó numerosas letras y trazó la biografía de Swift, enfatizando su apego y comprensión del cristianismo en la vida cotidiana.

Petracca reconoció que las canciones de Swift están abiertas a numerosas interpretaciones, pero destacó los fuertes mensajes cristianos (y políticos) que integra en sus canciones, que abordan temas como los derechos de las mujeres, el racismo y la igualdad de género, entre otros.

El pastor señaló, sin embargo, que tales temas han convertido a Swift en objeto de críticas en los círculos cristianos conservadores, especialmente entre los evangélicos en Estados Unidos, que la han tildado de "anticristiana".

La centenaria Iglesia del Espíritu Santo recibió a 1.200 feligreses para los servicios del domingo inspirados en Taylor Swift Imagen: Thomas Lohnes/epd

La propia Swift ha criticado la "fe hipócrita" que antepone el dogma a las personas. El pastor enfatizó también que "su fe conoce dudas y conflictos internos".

"Teológicamente hablando, ella señala la justicia de Dios", dice Petracca, y añade: "Para ella, la fe y la acción son inseparables".

Emoción hasta las lágrimas

A lo largo de ambos servicios dominicales (se programaron dos para dar cabida a la gran cantidad de personas que asistieron), la congregación, que era notablemente más joven y más femenina de lo que suele ser, pudo escuchar y participar en seis canciones de Swift.

Estos fueron interpretados por Tine Weichmann, una cantante de Hamburgo y ahora profesora de música popular de iglesia en Heidelberg, y su banda. Detrás de ellos, un cartel con los colores del arco iris decía: "¡Todos son bienvenidos!".

Tine Weichmann y su banda hicieron llorar a los feligreses y los hicieron bailar en sus bancos durante el servicio. Imagen: Uwe Anspach/dpa/picture aliance

Uno de los momentos más conmovedores del servicio se produjo cuando Weichmann y su banda interpretaron "Soon You'll Get Better". Swift escribió la canción para su madre, a quien le habían diagnosticado cáncer.

La letra que escribió habla de la desesperación y los poderes curativos de la medicina y de la oración.

"Anti-Hero" fue solo el último de una serie de servicios "City Church Rock 'n' Pop" que comenzaron en 2015.

Este junio, la Iglesia del Espíritu Santo ha invitado a invitados de toda Europa a participar en un servicio de baile callejero que se llevará a cabo al mismo tiempo que su competencia de baile "Church Battle".

el(EPD, KNA)