10 películas galardonadas con el Óscar que hicieron historia

Desde “Lo que el viento se llevó”, una película pionera contra el racismo, hasta “Parásitos”, que catapultó los Óscar al siglo XXI, pasando por “Perdidos en la noche”, que libró a Hollywood de su mojigatería: historia del cine en diez películas.

Desde la primera edición de los Óscar en 1929, la Academia de Hollywood ha galardonado a cientos de filmes, directores y actores. Muchas de esas películas fueron pronto olvidadas, pero algunas cambiaron la historia del cine. Premiadas como un símbolo de los tiempos que corrían, lograron abrir debates y ayudar a que se produjeran cambios sociales.

Les presentamos diez filmes ganadores del Óscar que supusieron hitos de la historia del cine, como el drama ambientado en los estados sureños de EE. UU. „Lo que el viento se llevó“, rodado en 1939. Hoy se critica la película por su manera blanqueada de presentar la esclavitud y la discriminación racial. Sin embargo, constituyó un hito en la historia del cine: en 1940 Hattie McDaniel se convirtió en la primera actriz afroamericana en ganar un Óscar gracias a su interpretación en el film, abriendo el camino para las futuras generaciones de actrices y actores negros.

No obstante, durante las décadas siguientes los Óscar siguieron siendo una ceremonia pensada por y para la élite blanca y masculina que dominaba Hollywood. No fue hasta 2017 que la ganadora del Óscar "Luz de luna“, del director Barry Jenkins, consiguió romper este techo de cristal. Fue el premio a una historia sobre un protagonista gay y negro, siendo aclamado por muchos este galardón como un reconocimiento de Hollywood al cine afroamericano.

Pero a Hollywood y a la Academia aún le queda mucho por hacer en materia de diversidad. Y es que tanto las minorías étnicas como las mujeres siguen estando subrepresentadas. Aunque parezca mentira, no fue hasta 2010 que Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar el Óscar a la mejor dirección. El premio a su drama bélico “Zona de miedo” abrió el debate sobre la necesidad de una mayor igualdad de género en el mundo del cine.

Los Óscar como reflejo de la sociedad: en Cultura.21 hablamos de diez películas, que no solo entretienen, sino que, en cierta medida, cambiaron el cine y puede incluso que el mundo.

