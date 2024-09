10 años tras Ayotzinapa: "La deuda de AMLO"

En el décimo aniversario de Ayotzinapa, el periódico berlinés TAZ escribe: "México arde. A pocos días de que Andrés Manuel López Obrador entregue la presidencia a su sucesora, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, el jefe de Estado se enfrenta a un caos en la lucha contra la violencia: al menos 60 personas han muerto en enfrentamientos internos del cartel de Sinaloa en la norteña ciudad de Culiacán en los últimos días. En el suroccidental estado de Michoacán, los campesinos se declararon en huelga para protestar contra el asesinato de un empresario agrícola que se negó a pagar los #impuestos' exigidos por una banda mafiosa. Y en el sureste, miles de personas se vieron obligadas a abandonar su tierra cuando dos cárteles se enfrentaron en una guerra por el control de la frontera con Guatemala. 30.000 personas se manifestaron recientemente allí, en el estado deChiapas, con una 'peregrinación por la paz' contra el terror y la inacción del Estado. López Obrador, AMLO, deja tras de sí una 'deuda mortal', explica el centro católico de medios de comunicación CCM.

El jefe del Estado, de izquierda moderada, también le debe algo a Clemente Rodríguez, de 57 años. Rodríguez lleva diez años buscando a su hijo. Christian Rodríguez y otros 42 compañeros de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, fueron secuestrados por miembros de la banda Guerreros Unidos y agentes de Policía la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, probablemente con ayuda del Ejército. Otras seis personas murieron. Rodríguez lucha junto a los familiares para que la verdad salga a la luz. Pero, hasta el día de hoy, siguen sin saber qué les pasó a sus seres queridos. 'Este presidente fue una decepción total para nosotros', dijo a TAZ.

(…) Los familiares llevan varios meses sin hablar con López Obrador. 'No vemos condiciones para más reuniones porque siempre terminan en confrontación', explica su abogado, Vidulfo Rosales. ¿Será todo mejor con la nueva presidenta? Hasta ahora, se ha mantenido en la línea de AMLO en la lucha contra la mafia. Sin embargo, Clemente Rodríguez no quiere darse por vencido: 'Hay que darle un pequeño anticipo de confianza a Sheinbaum'".

"Si el planteamiento de Milei tiene éxito, cambiará el mundo"

La publicación en línea WELTplus ofrece una entrevista al economista Philipp Bagus, profesor de economía de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. Estas son algunas de las preguntas y respuestas:

"WELT: Sr. Bagus, en estos días se publica su libro 'La era Javier Milei'. ¿Cuándo y dónde conoció al presidente argentino?

Philipp Bagus: En el ámbito académico de la Escuela Austriaca, Javier Milei era conocido como economista desde hacía tiempo. Le invité a mi conferencia de 2021 y participó a través de Zoom. También nos explicó a mí y a los estudiantes por qué se dedicó a la política. Esto es realmente controvertido entre los libertarios porque creen que es demasiado fácil traicionar las ideas de libertad en política. Desde entonces, estamos en contacto personal e intercambiamos ideas.

Javier Milei, durante un discurso. Imagen: Lucas Vinicius Correia/dpa/picture alliance

WELT: ¿Cuál es el peligro (de la línea de Milei)?

Bagus: La cuestión es, por supuesto, qué pasa si no hay luz al final del túnel. Si el esperado repunte económico no se materializa. El peronismo, que ahora está en la oposición, sabe que, si Milei tiene éxito, no tendrá opción de llegar al poder durante mucho tiempo. Por eso, la oposición está haciendo todo lo posible para que no haya éxitos económicos. Pero si Milei triunfa, sería un punto de inflexión. Entonces esta vía también se popularizará en otros países. Por eso hay tanta resistencia contra él en los medios de comunicación liberales de izquierda y en el sector político de izquierda, porque cuestiona y desafía su poder. Para mí, la primera elección de un libertario como presidente tiene también un significado político mundial.

WELT: ¿Por qué hay tanta gente interesada en la figura de Milei y sus ideas?

Bagus: En Argentina, los problemas del mundo occidental son aún más pronunciados. Sobreendeudamiento, inflación, un Estado social demasiado exuberante, un sistema de pensiones que ya no funciona. Todos los demás países tienen que resolver también estos problemas. Si Milei tiene éxito con su planteamiento, incluso en Argentina, cambiará el mundo. Occidente se fijará en estas ideas liberales. Y eso llevará a un cambio de mentalidad. Por ignorancia e interés político, los medios de comunicación difunden deliberadamente muchas falsedades sobre él y sus planteamientos políticos. Mi libro explica por qué una persona con ideas tan crasas pudo ser elegida en una Argentina tan peronista, y cuáles son sus ideas".

El experimento argentino: "las cifras hablan por sí solas"

El diario popular BILD dedica una nota al mercado de arriendos en Argentina y apunta: "¿Qué ocurre realmente cuando el Estado suprime casi todas las normas y simplemente se mantiene al margen? En Argentina, el presidente Javier Milei (53) ha osado hacer el experimento. Pocos días después de tomar posesión en diciembre de 2023, Milei firmó un megadecreto por el que suspendía numerosas leyes. También desreguló el mercado de la vivienda y derogó normas destinadas a proteger a los inquilinos.

La indignación de los círculos de izquierda fue enorme, pero las cifras hablan por sí solas: la oferta de departamentos de alquiler en los sitios web inmobiliarios aumentó casi un 200 %, mientras que los alquileres (ajustados a la inflación) cayeron alrededor de un 40 %. Así lo afirma el economista Federico González Rouco, de la consultora económica argentina Empiria Consultores. En BILD, Rouco señala que ahora es 'más fácil encontrar una vivienda asequible', aunque los alquileres sigan siendo demasiado altos en comparación con los salarios. La escasez de vivienda se palió simplemente con que el Estado se mantuviera al margen".

(rml)