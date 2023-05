10 años de Gezi: artistas bajo la represión de Erdogan

Empezó como una protesta ecologista contra la destrucción de un parque en el centro de Estambul el 28 de mayo de 2013. Pero pronto se convirtió en un gran movimiento en toda Turquía. La actitud autoritaria del Gobierno hacia los manifestantes provocó un efecto de rebote: a las protestas se sumaron todos aquellos que estaban hartos de los diez años de Erdogan en el poder y del retroceso de los derechos democráticos. Aquello se tornó en un clamor contra la censura, la arbitrariedad y la violencia de las fuerzas del orden.

La policía desalojó por la fuerza el parque Gezi el 15 de junio de 2013. Más de tres millones de personas se unieron a las protestas. Gezi se convirtió en el referente de un movimiento democrático turco joven y en símbolo de resistencia, solidaridad y cambio. Actores, escritores y músicos apoyaron la causa: toda una generación de jóvenes turcos mostró su faceta más creativa y cosmopolita.

Osman Kavala

Pero el Gobierno reaccionó con mano de hierro y responsabilizó de las protestas a algunos de los manifestantes más destacados. En 2017, Osman Kavala, mecenas y activista de derechos humanos, fue condenado a cadena perpetua por "intentar derrocar al gobierno turco".

Otros 15 activistas sufrieron su misma suerte por apoyar supuestamente a Kavala. Sus condenas tuvieron un carácter ejemplarizante. Fueron penas de extrema dureza con las que Erdogan buscó intimidar y sembrar el miedo.

En Cultura.21 les presentamos a 5 artistas que participaron en las protestas de Gezi: Son el artista Barış Atay, el actor exiliado Memet Ali Alabora, la arquitecta Cancu Yapıcı, el caricaturista y editor de la revista satírica "LeMan" Tuncay Akgün y la productora de cine encarcelada Cigdem Mater.

Çiğdem Mater y Mücella Yapici

Hablamos con su amiga y colega Sinem Sakaoglu sobre la situación de Cigdem Mater.

Todos ellos siguen sufriendo las represalias. Tuvieron que dejar de ejercer su profesión, se vieron obligados a exiliarse o fueron condenados a muchos años de prisión tras un dudoso juicio. ¿Dónde les gustaría verse a sí mismos y a su país en un futuro?

