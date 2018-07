Özil defiende su foto con Erdogan

El internacional alemán Mesut Özil se defendió de las críticas y el revuelo que causó la publicación de una foto suya con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, recalcando que no se arrepiente y que lo volvería a hacer.

"Sé que puede resultar difícil de entender, porque en muchas culturas el líder político no puede pensarse separado de la persona. Pero en este caso es diferente. Volvería a tomarme la foto", señaló hoy (22.07.2018) en una carta publicada en inglés en su Twitter.

El deportista turco-germano se remitió en su misiva a sus raíces turcas y remarcó que durante el encuentro con Erdogan en Londres la conversación giró en torno al fútbol y no alrededor de la política.

"A pesar de que los medios alemanes dieron una imagen algo diferente, la verdad es que si no me hubiese reunido con el presidente, hubiese sido irrespetuoso con las raíces de mis antepasados, que sé estarían orgullosos de dónde estoy hoy en día", señaló. "Para mi no importa quién es el presidente, lo que importa es que era el presidente", manifestó.

Özil y su compañero de selección Ilkay Gündogan, también de origen turco, se fotografiaron con Erdogan y fueron el centro de un escándalo que persiguió al combinado nacional germano durante todo el Mundial de Rusia. Gündogan aseguró que ni él ni Özil habían tenido la intención de lanzar un mensaje político, pero Özil mantuvo hasta hoy un silencio que dio pie a muchas interpretaciones.

Ambos fueron incluidos en el plantel germano y a Özil se le permitió ausentarse el día en el que el equipo se reunía con los medios de comunicación. Los alemanes sufrieron la peor de las suertes en un Mundial al quedar eliminados contra todo pronóstico en la primera ronda. (dpa)

