Ómicron: ¿Puede acortarse la cuarentena de los asintomáticos?

La decisión de la Agencia Nacional de Salud de Estados Unidos de reducir el tiempo de aislamiento de las personas positivas por COVID-19, pero asintomáticas, ha suscitado preocupación entre los científicos, quienes dicen que incrementará la propagación del virus y sobrecargará los hospitales.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron el lunes que las personas con COVID asintomático deberán estar aisladas solo 5 días y no necesitarán un PCR negativo o un test de antígenos para salir de su cuarentena. Los cinco días de aislamiento serán seguidos por cinco días en que usarán mascarillas cuando estén con otras personas.

La misma norma se aplicaría a las personas cuyos síntomas desaparezcan después de cinco días de aislamiento. La decisión se conoció en medio de temores ante posible escasez de personal en algunas industrias, como el turismo y la salud. Además, Estados Unidos ha enfrentado falta de test rápidos de antígenos en las últimas semanas.

Los CDC dicen que la recomendación está basada en datos científicos que muestran que la mayoría de los casos de transmisión de SARS-CoV-2 ocurren 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas y entre 2 y 3 días después.



Los científicos quieren ver datos

Los datos usados por los CDC para sustentar sus recomendaciones no se han hecho públicos. Un estudio dado a conocer en la revista JAMA Internal Medicine en agosto de 2021 asegura que el potencial de transmisión era mayor dos días antes y tres días después de la aparición de los síntomas. Pero también es posible transmitir el virus pasados esos tres días de síntomas.

"El período original de cuarentena está basado en lo que hemos descubierto científicamente sobre durante cuánto tiempo detectamos el virus. En otras palabras, cuánto tiempo la persona podría contagiar a otros", dijo Emma Hodcroft, epidemióloga molecular de la Universidad de Berna, en Suiza.

Zoe Hyde, epidemióloga de la Universidad de Australia Occidental dice que debido a que las personas son más contagiosas en los primeros días, acortar el aislamiento tiene sentido, pero solo si es con la presentación de un examen negativo. "Creo que es una muy mala ocurrencia olvidarse de la idea de presentar un test negativo, porque esto llevará a que haya un montón de personas propagando el virus en la comunidad", dice Hyde a DW.

"Además, esto envía el mensaje equivocado acerca de cuán serio es el virus. Puede que no le importe mucho a la persona asintomática a la que se ha permitido salir de cuarentena, pero podría ser devastador para las personas vulnerables que entren en contacto con ella", añade.

¿Economía o salud?

Los científicos temen que reducir a la mitad la cuarentena para los asintomáticos y para quienes se recuperen rápidamente del COVID-19 no obedezca realmente a razones de salud pública. "Ciertamente no es una directriz de salud pública, se trata más de asegurarnos de que podamos mantener el funcionamiento de las cosas, es decir, es una directriz económica", dice Tobias Kurth, profesor de Salud Pública y epidemiología en el hospital Charité de Berlín. "En algunas áreas, puede ser necesario relajar un poco la regla, pero no como una recomendación general", añade.

Hyde comparte las preocupaciones de Kurth. "Me preocupa que sea la política la que impulsa la decisión, y no la ciencia". Hodcroft señala, en tanto, que la solución real para evitar una escasez de personal en los puestos de trabajo es mantener los niveles de contagio en cifras bajas.

"Permitiendo que aquellos que pueden seguir siendo contagiosos vuelvan a trabajar lo que se hace es facilitar la transmisión del virus, haciendo que más personas se infecten y potencialmente perpetuando el problema", dice Hodcroft a DW.



Presión hospitalaria

Otra preocupación es cómo se las arreglarán los hospitales si las tasas de contagios aumentan debido a que las personas asintomáticas no estén aisladas el tiempo suficiente y no se les exija exámenes negativos. Kurth advierte que en los países que enfrentan fuertes olas de contagios por ómicron, como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania, la gran cantidad de casos podrían llevar al colapso los sistemas de salud.

"Es un mal momento para aliviar las restricciones con la variante ómicron expandiéndose a la velocidad que lo hace, no sé cómo el sistema hospitalario va a hacer frente a esto", dice Hyde.

La decisión de Estados Unidos se conoce justo cuando otros países empiezan a discutir cambios en las normas de cuarentena para las personas que estén vacunadas. Alemania está considerando cambios al aislamiento para personas que han tenido contacto con un paciente con COVID asintomático. Pero, a diferencia de Estados Unidos, en tales situaciones se seguirá exigiendo un test negativo.

