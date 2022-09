África, laboratorio genético - El negocio de Bill Gates

Entre sus partidarios se encuentra Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo y creador de la fundación benéfica más influyente de la historia. El documental muestra cómo la "Bill & Melinda Gates Foundation” se convirtió en uno de los financiadores más importantes de experimentos de ingeniería genética en África.



Con discreción e inmunes a las voces críticas, los investigadores trabajan en la modificación genética de plantas de yuca o mosquitos para solucionar el problema de la malaria. El papel de la Unión Europea es ambiguo: la comunidad internacional se mostró escéptica a la ingeniería genética por los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente, pero ahora lleva a cabo experimentos con la Fundación Gates que estarían prohibidos en Europa.



La aplicación de la ingeniería genética en África es una cuestión de poder, pero también de dinero. Y por eso se critica a la Fundación Gates: al financiar experimentos de ingeniería genética en África, le está haciendo el juego a las grandes agroindustrias occidentales.





Este documental abre las puertas al mundo feliz del filantrocapitalismo, en el que la caridad y la especulación ya no son conceptos opuestos, la ingeniería genética se disfraza de paliación del hambre y las inversiones públicas están al servicio de los intereses privados.



