África artística: Adís Abeba

La historia política de Etiopía es compleja y polifacética, y ha estado marcada por monarquías y dictaduras militares. El país se ha enfrentado a genocidios, hambrunas y guerras civiles, dejando un doloroso legado que los artistas locales retratan a menudo en sus obras. En este nuevo episodio de la serie "África artística", hacemos un recorrido por la animada escena creativa de Adís Abeba.

Nafkot Gebeyehu y la pintora Selome Muleta en su estudio Imagen: DW

La fotógrafa Nafkot Gebeyehu nos presenta a algunos de los artistas más talentosos de la ciudad. Conocemos a Selome Muleta, cuyas pinturas captan vívidamente la experiencia femenina. La diseñadora de juegos y arquitecta Bethlehem Anteneh nos muestra el mundo dinámico e interactivo del pensamiento lúdico: es una de las creadoras de Enter Africa, una aplicación que ayuda a los habitantes del continente africano a trabajar juntos más allá de las fronteras.

Nafkot Gebeyehu y el escultor Adiskidan Ambaye en su estudio Imagen: DW

Exploramos un apasionante jardín de esculturas con Tesfahun Kibru. Y Adiskidan Ambaye, una de las pocas escultoras de Etiopía, comparte en sus obras su fascinación por la madera. El renombrado pintor Tadesse Mesfin nos muestra sus últimas piezas, inspiradas en las mujeres de los mercados de Adís. En una carrera de más de cuatro décadas, Tadesse Mesfin no ha dejado de ampliar los límites de su género.

Obras del pintor Tadesse Mesfin Imagen: DW

Echamos un vistazo a las modernas calles de Adís Abeba a través de los ojos de Maheder Haileselassie. Con más de una década de experiencia como fotógrafa documental, muestra el lado moderno de Adís Abeba, al igual que nuestra fotógrafa anfitriona Nafkot Gebeyehu. Gracias a la fotografía, las mujeres pueden expresarse como no podían hacerlo las generaciones anteriores.

