MediaFit Creators Fund – Якраз для вашої історії

Creators Fund є одним з основних елементів проєкту MediaFit. Це інноваційна програма, яка надає підтримку незалежним регіональним медіа-компаніям. Creators Fund має за мету збільшення різноманітності медіаконтенту, який був би цікавим і корисним для регіональних аудиторій. Медіа-продукти мають бути націлені на регіональні аудиторії в хоча б одній з 10 областей: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Чернігівській. Приділяється увага покращенню представлення якісного контенту в захоплюючих медіа-форматах. Незалежні місцеві ЗМІ та окремі журналісти отримають підтримку, щоб іти в ногу з швидким процесом діджиталізації та інноваційним підходом до оповідання. Ми прагнемо, щоб за нашої підтримки ваші ідеї стали чудовим медіа-продуктом для вашої аудиторії!

Загальні положення

Фінансування

1. Фінансування надається медіа-творцям (включаючи, наприклад, громадських журналістів, професійних журналістів, редакторів) і медіа-організаціям (медіа компаніям, творчим агенціям, продюсерським компаніям тощо), які відповідають наступним критеріям:

Мають перевірений досвід створення контенту, який був опублікований/випущений на місцевому або міжнародному рівні

Є резидентами України Індивідуальні продюсери не мають права подавати заявку.

2. Приймаються нехудожні формати медіа-продуктів. Вони можуть включати, але не обмежуються наступними:

Відеоформати – роз’яснення, відео репортаж, відео програма, ток-шоу

Мультимедіа формати – лонгрід, інтерактивні формати, статті з відео/аудіо

Вебформати - вебсайт, цільова сторінка, вебінфографіка

Аудіоформати - подкаст, аудіопрограма

Текстові формати - лонгрід, есе, інформаційний бюлетень, текстовий блог, дослідження

Фотоформати - фоторепортаж

Формати соц. мереж - Рілс, стрім у соц. мережах, галерея Інстаграму, пости в Фейсбук, контент Телеграм-каналу

3. Мова: медіа-продукт має бути українською мовою, або має існувати його українська версія.

4. Фінансування покриватиме повний цикл виробництва контенту.

5. Відібрані медіа-творці отримають від EUR 1000 до EUR 12 000 на реалізацію свого медіа-продукту. Період виробництва триватиме з квітня до вересня 2022 року і не повинен перевищувати 6 місяців. Тим не менш, відбіркова комісія розглядатиме заявки з більш тривалим терміном, якщо це буде обґрунтовано.

6. Фінансування не буде надано, якщо той самий проєкт вже отримав фінансування в іншому місці.

7. Відібрані кандидати не можуть отримувати фінансування від інших донорів на той самий контент після підписання контракту.

8. Європейський Союз – це спільнота колективних цінностей і законів. Людська гідність, плюралістична демократія, свобода, толерантність, рівність і недискримінація, справедливість і дотримання прав людини становлять основи ЄС. Фінансовані проекти повинні відповідати цінностям Європейської конвенції з прав людини. Проекти, які порушують право на людську гідність і засудження нелюдського та принижуючого поводження, наприклад, прославляючи війну, фізичне, психологічне чи сексуальне насильство, або ображаючи моральні чи релігійні почуття, не будуть підтримуватись.

9. Кінцеві медіа-продукти, а також документація етапів виробництва будуть використані для заходів прозорості відповідно до вимог ЄС щодо видимості проєкта MediaFit Creators Fund. Крім того, автори погоджуються на інтерв’ю чи інші форми супроводжувального висвітлення Creators Fund в ЗМІ.

Відвідування програми наставництва та тренінгів

DW Akademie представить програму наставництва в поєднанні з навчальними сесіями. Це частина фінансування, і всі відібрані автори повинні погодитися брати участь у принаймні 80% запропонованих днів наставництва та навчання.

Вимоги до заявок та процес подання

1. Кандидати повинні подати свою заявку в повному обсязі у відповідний строк.

Потрібно додати усі наступні документи до заявки до кінцевого терміну: 28 лютого 2022

A. Анкета

B. Резюме*/ Презентація компанії (портфоліо)

Резюме особи (осіб), які будуть залучені до виробництва продукту, із зазначенням відповідного досвіду у вищезгаданих сферах.

C. Мотиваційний лист

E. Розклад виробництва (див. шаблон)

F. Орієнтовний бюджет (див. шаблон)

Звертаємо вашу увагу: неповні заявки не розглядатимуться.

DW Akademie зв’яжеться лише з кандидатами, які увійшли в шортліст. Очікується, що процес попереднього відбору триватиме два тижні після кінцевого строку подачі заявок.

Кандидатів, які увійшли у шортліст можуть попросити надати:

Переглянуту пропозицію продукту

Уточнений бюджет і графік виробництва

DW Akademie зв’яжеться лише з кандидатами, чиї пропозиції були відібрані.

Юридичних зобов’язань щодо фінансування немає.

Договір і виплата

Відібрані медіа-творці підпишуть контракт з DW Akademie згідно з правилами надання гранту ЄС MediaFit (ref. ENI/2021-423-657). Деталі щодо фінансування медіа-продукту будуть прописані в контракті, який буде укладено після відбору кандидата(ів). Кошти буде надано трьома траншами. Усі права власності та права на подані ідеї залишаться за оригінальними власниками прав.

21 лютого 2022 о 17:00 за київським часом заплановано живу сесію Q&A з усіма питаннями, що виникнуть у заявників. Сесія буде доступна за посиланням https://us02web.zoom.us/j/81820584012

DW Akademie може вносити зміни у графік процесу та подовжувати термін, якщо не буде отримано жодної задовільної заявки. Ні в якому разі DW Akademie не несе відповідальність за будь-які збитки, включаючи, без обмежень, збитки від втрат прибутку, будь-яким чином пов’язані зі скасуванням тендера, навіть якщо Deutsche Welle повідомлено про можливість збитків.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання чи знадобиться роз’яснення, будь ласка, напишіть нам на адресу dw-akademie.ukraine.eu-projects@dw.com з темою листа “Question on Creators Fund Season 1”.

Ця публікація була створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.