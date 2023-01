Globalization: Where do we stand?

Globalization used to be a guarantor of economic growth. No longer, and the losers are poorer nations. They have restricted access to global markets and are largely excluded from beneficial labor migration.

Der ungehinderte Zugang zu den Wirtschaftsmärkten der Welt sollte den Wohlstand steigern und ein friedliches internationales Zusammenleben fördern – in der Theorie. Doch welche Länder nutzen die Chancen des globalen Wettbewerbs? Und welche Länder vermeiden es und schützen ihre Wirtschaft lieber auf Kosten der Armen? Und warum predigt der freie Welthandel den uneingeschränkten Warenverkehr, während er der Arbeitsmigration Grenzen setzt? Mit diesen Fragen und Widersprüchen im Hinterkopf reisen wir durch die USA, Peru, Senegal und Europa. Ein Abkommen mit China lässt das ehemalige Stahlzentrum Duisburg auf eine Renaissance hoffen. Amerika hingegen macht China und die Globalisierung für seine rückläufige Stahlindustrie verantwortlich. Im Rahmen der „America First“-Politik des Landes werden Milliarden von US-Dollar in die heimische Industrie und Landwirtschaft investiert. Dies wirkt sich nachteilig auf ärmere Nationen aus. Zum Beispiel Peru, ein von der Globalisierung abgehängtes Land, das im Kampf gegen die Armut kaum vorankommt. Bei der weltweiten Migration gibt es klare Gewinner und Verlierer. Dem spanischen Agrarsektor mangelt es an Arbeitskräften, während sich die EU der Einwanderung widersetzt. In Ländern wie dem Senegal, wo illegale Fischerei und die Aneignung von Ackerland durch internationale Konzerne Menschen mittellos gemacht haben, verlassen Migranten das Land auf der Suche nach einem besseren Leben. Einer der Hauptnutznießer der Globalisierung ist China, dessen Arbeitsmigranten das Selbstvertrauen und die Strategie ihres mächtigen Heimatlandes repräsentieren. „Globalisierung in der Krise“ ist ein zweiteiliger Dokumentarfilm, der die Geschichten derer erzählt, die von der Globalisierung profitieren – und derer, die darunter leiden. Zum Beispiel Peru, ein von der Globalisierung abgehängtes Land, das im Kampf gegen die Armut kaum vorankommt. 