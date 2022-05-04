Україна: підпишіться на нашу розсилку MediaFit

Ви український журналіст чи медіа, які прагнуть донести своє слово? Або ви хотіли б поділитися цікавими історіями людей з України? Будь ласка, підпишіться на розсилку MediaFit, щоб отримувати сповіщення про грантові можливості, а також новини від наших партнерів на місцях.

Розсилка MediaFit є частиною зусиль DW Akademie, спрямованих на створення сильної спільноти стійких українських ЗМІ та репортерів, яка дасть можливість регіональним журналістам і надалі висвітлювати думки українців і об’єктивно подавати факти. Наша розсилка міститиме регулярні оновлення та інформацію про можливості фінансування, навчання та підтримки. Ми також поділимося контентом, результатами та особистими історіями учасників програми MediaFit. Розсилка виходитиме англійською та українською мовами.

Проєкт MediaFit, який стартував у червні 2021 року, фінансується ЄС та співфінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Ця амбітна ініціатива націлена на підтримання стійкості та кваліфікації регіональних українських журналістів. Команда MediaFit складається з експертів DW Akademie та наших давніх міжнародних партнерів - Canal France International і Литовського радіо і телебачення (LRT). Ми наполегливо працювали всі ці дні, щоб задовольнити найнагальніші потреби у забезпеченні житлом, робочими зонами й обладнанням, а також надати цифрову безпеку та психологічну підтримку понад 200 журналістам у регіоні.

Ми в DW Akademie впевнені в необхідності того, щоб українці й надалі мати доступ до надійної місцевої інформації, і тому надзвичайно важливо допомогти регіональним ЗМІ адаптуватися та вижити. У зв’язку з цим ми й надалі підтримуватимемо нашого партнера «Суспільне» - українське суспільне мовлення, та його мережу відважних репортерів у епіцентрі подій в таких містах, як Харків і Маріуполь.

