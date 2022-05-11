Україна: вільна преса не може мовчати

Команда DW Akademie в Україні мала великі плани на 2022 рік: підготувати більше мультимедійних журналістів, надати методичне та дидактичне забезпечення кафедрам журналістики університетів Запоріжжя та Львова, провести тренінги з підвищення медіакомпетентності. Але згодом почалася війна й усі плани розбилися. Зараз усе в Україні націлене на виживання.

Ближче, ніж будь-коли

Наразі партнерські організації DW Akademie залишили зони бойових дій і працюють на західній Україні. DW Akademie підтримує з ними тісний контакт; їх безпека є найвищим пріоритетом.

Українська команда DW Akademie підлаштовує свої проєкти розвитку медіа до поточної ситуації в країні. Ще до війни стійкість ЗМІ була метою програми на сході та півдні України, посилюючи її в умовах економічної кризи та дезінформації. Зараз ця мета стає ще більш актуальною. Достовірна інформація має вирішальне значення для виживання як українців, які залишилися у своїй країні, так і тих, хто вирішив виїхати.

Швидка допомога працівникам ЗМІ

«Умови роботи для журналістів в Україні вже були нестійкими через пандемію Covid та структурні зміни в медіа-секторі», – каже Елєн Шампань, голова проєкту «MediaFit», який фінансується ЄС за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ). «З 24 лютого в центрі уваги – виживання плюралізму ЗМІ». Проєкт ЄС спочатку був спрямований на південну та східну Україну та був зосереджений на економічних аспектах медіа та інновацій. Тепер «MediaFit» зосереджений на екстреній підтримці незалежних місцевих ЗМІ у воєнний час.

У цьому контексті DW Akademie разом із трьома місцевими партнерськими організаціями – Media Development Foundation (MDF), Львівським медіафорумом та організацією медіарозвитку ABO – пропонує гнучку короткострокову програму як екстрену підтримку журналістів. DW Akademie також бере участь у програмі швидкої допомоги Львівського медіафоруму, надаючи технічне обладнання, редакційний моніторинг та підтримку цифрової безпеки.

Нова розсилка «MediaFit» містить інформацію про допомогу українським журналістам у країні та в еміграції в сусідніх країнах. Крім того, DW Akademie за фінансування ЄС у рамках проєкту безпосередньо фінансово підтримує до 15 незалежних регіональних ЗМІ.

Навчання журналістів з новим розмахом

Окрім підтримки в екстреній ситуації, DW Akademie готує більше проєктів, щоб допомогти журналістам висвітлювати війну. Війна поставила перед ними величезні нові виклики: вони ведуть репортажі в районах боїв, часто самі піддаючись бомбардуванням. Журналісти документують можливі військові злочини та відновлюють редакційні команди в західній Україні.

За підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) DW Akademie зосереджує свої тренінги на аспектах фізичної, цифрової, правової та психологічної безпеки професії журналіста.

Нова цільова група – це продюсери, які співпрацюють із колегами з іноземних ЗМІ, чиї кореспонденти висвітлюють війну. Їхня робота надзвичайно важлива: вони знають місцевість, а також допомагають перекладами та технічними ноу-хау, щоб світ міг дізнатися про події в Україні. Оскільки серед них багато тих, хто прийшов у професію з інших галузей, DW Akademie підтримує їх тренінгами з основ журналістики та безпеки.

Тримаючи майбутнє в полі зору

Додаткова мета DW Akademie – підсилити стійкість журналістів.

«Українцям потрібно більше, ніж гнітючі новини та жахливі фотографії війни», – каже програмний директор DW Akademie в Україні д-р Кирило Савін. «Їм потрібен аналіз і висвітлення новин та історії, які дивляться в майбутнє». Бо коли війна закінчиться, для відновлення колишніх зон бойових дій знадобляться незалежні новини. Тому DW Akademie разом зі своїми українськими партнерами продовжить довгострокові інвестиції в навчання журналістів в Україні.