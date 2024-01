UNRWA: Στο «στόχαστρο» η Υπηρεσία Αρωγής του ΟΗΕ

Δέκα από τους πιο σημαντικούς χρηματοδότες της UNRWA (Γερμανία, ΗΠΑ, Aυστραλία, Ιαπωνία, Ιταλία, Ολλανδία, Καναδάς, Φινλανδία, Ελβετία, Μ.Βρετανία) αναστέλλουν προσωρινά τις πληρωμές. Ο λόγος είναι οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για ενδεχόμενη συμμετοχή συνεργατών της UNRWA στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Η Υπηρεσία έχει ήδη αρχίσει εσωτερική έρευνα για να διαλευκάνει την υπόθεση. Στη Γερμανία η Χαμάς θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση.

Ο επικεφαλής («Γενικός Επίτροπος») της Υπηρεσίας Φιλίπε Λατσαρίνι απευθύνει έκκληση στους χρηματοδότες να επανεξετάσουν τη στάση τους. «Η UNRWA είναι σήμερα ο πιο σημαντικός πάροχος ανθρωπιστικής βόηθειας στη Γάζα», επισημαίνει ο Ελβετός διπλωμάτης σε δήλωσή του. «Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς αυτή τη βοήθεια. Παρέχουμε κατάλυμα σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους ενώ παράλληλα προσφέρουμε τροφή και στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική κάλυψη».

Προϊστορία και αρμοδιότητες της UNRWA

Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στην κοιλάδα του Ιορδάνη μετά τον πόλεμο του 1948 Εικόνα: CPA Media/picture alliance

Η Υπηρεσία Αρωγής ιδρύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1949 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και άρχισε να λειτουργεί την 1η Μαίου 1950. «United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East» είναι η πλήρης ονομασία της. Αποστολή της είναι να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια σε περισσότερους από 700.000 Παλαιστίνιους που εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους λόγω της αραβο-ισραηλινής διένεξης.

Το Ισραήλ είχε κηρυξει την ανεξαρτησία του στις 14 Μαίου 1948 σε παλαιστινιακά εδάφη που μέχρι τότε τελούσαν υπό βρετανική εντολή. Αμέσως μετά δέχθηκε επίθεση από στρατιωτικές δυνάμεις της Αιγύπτου, της Συρίας, του Λιβάνου, της Ιορδανίας και του Ιράκ. Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του ΟΗΕ, η UNRWA λειτουργεί ως ανθρωπιστική οργάνωση με διαρκή εντολή να παρέχει βοήθεια και προστασία στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, μέχρι να βρεθεί «πολιτική λύση». Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παροχή υποδομών και κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαίδευση ακόμη και χορήγηση μικροδανείων. Το ήμισυ του προϋπολογισμού της UNRWA διατίθεται για την εκπαίδευση καθώς η Υπηρεσία διατηρεί πάνω από 700 σχολεία, σύμφωνα με στοιχεία του 2023.

Η (υπο)χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Αρωγής

Ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπε Λατσαρίνι απευθύνει έκκληση να αποκατασταθεί η χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Εικόνα: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Η Υπηρεσία Αρωγής για τους Παλαιστίνιους στηρίζεται αποκλειστικά από εθελοντικές εισφορές. Μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο ποσό κατέβαλαν οι ΗΠΑ, ενώ ακολουθούν η Γερμανία, η ΕΕ και η Σουηδία. Για το 2023 ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται σε 1,745 δις δολάρια, αλλά μέχρι σήμερα οι χρηματοδότες είχαν δεσμευθεί να καταβάλουν μόλις το 44% του ποσού αυτού. Για το 2022 είχαν συγκεντρωθεί 1,17 δις δολάρια εκ των οποίων το 50% συνεισέφεραν κράτη-μέλη της ΕΕ. Η Υπηρεσία δραστηριοποιείται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη (συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ), τη Λωρίδα της Γάζας, τη Συρία, τον Λίβανο και την Ιορδανία.

Εδώ και περίπου δέκα χρόνια η UNRWA υποχρηματοδοτείται. Στις αρχές του 2023 τα χρέη της είχαν φτάσει τα 80 εκ. ευρώ. Αυτό οφείλεται στο ό,τι πληθαίνουν οι εστίες κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή ενώ παράλληλα μεγαλώνει ο αριθμός των Παλαιστινίων προσφύγων. Σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1952, ως «Παλαιστίνιοι πρόσφυγες» ορίζονται όλοι όσοι «διέμεναν μόνιμα στην Παλαιστίνη στο χρονικό διάστημα 1.6.1946-15.5.1948 και έχουν απωλέσει κατοικία και ικανότητα βιοπορισμού λόγω της διένεξης του 1948».

Δυσφορία στο Ισραήλ για τους πρόσφυγες

Σχολείο της UNWRA στη Γάζα και προσφυγικός καταυλισμός στο προαύλιο, τον περασμένο Νοέμβριο Εικόνα: Fadi Alwhidi/Andalou/picture alliance

Η ίδια η UNRWA δεν μπορεί να αναγνωρίσει το «καθεστώς διεθνούς προστασίας» που συνεπάγεται η ιδιότητα του πρόσφυγα, σε αντίθεση με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η οποία έχει επίσης ιδρυθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και διαθέτει αυτή την αρμοδιότητα. Νομική βάση αποτελεί η Συνθήκη της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων του 1951.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διατάξεις περί προστασίας της οικογένειας, το «καθεστώς του πρόσφυγα» αναγνωρίζεται όχι μόνο στους ίδιους τους εκπατρισθέντες, αλλά και στα παιδιά τους και τους απογόνους τους. Αυτό έχει προκαλέσει την έντονη κριτική του Ισραήλ (αλλά και άλλων χωρών), με τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να αποκαλεί την UNRWA «υπηρεσία μονιμοποίησης προσφύγων».

Προσφυγικός καταυλισμός της UNRWA στο Χαν Γιουνίς της Γάζας Εικόνα: Belal Khaled/AA/picture alliance

Κριτική προκαλεί όμως και το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων που επιμελείται η UNWRA. Το Ισραήλ, αλλά και άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ, κατηγορούν την Υπηρεσία Αρωγής για εξιδανίκευση της τρομοκρατικής δράσης της Χαμάς και για κηρύγματα μίσους εναντίον των Εβραίων στα σχολικά βιβλία. Το ισραηλινό ινστιτούτο Impact-SE, που ασχολείται επί σειρά ετών με την UNMRA, θεωρεί ότι στο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχει η Υπηρεσία κυριαρχούν «η δαιμονοποίηση και η αποδόμηση του εβραϊκού κράτους», ενώ παράλληλα εξυμνείται η βία.

Αίσθηση προκαλούν οι τελευταίες αιτιάσεις του Ισραήλ ότι δώδεκα συνεργάτες της UNRWA είχαν παράσχει βοήθεια στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είτε στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου είτε στις αμέσως επόμενες ημέρες. Στις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί, ενώ άλλοι 240 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

