No Bathing, λιγότερο πλύσιμο, μκρότερη σπατάλη νερού

Φαίνεται να είναι η τελευταία μόδα, ή μήπως ζούμε την επιστροφή στη βρώμα; Ορισμένοι έχουν καταργήσει το ντους, είτε για λόγους υγείας είτε χάρη στην αγάπη τους για το περιβάλλον. Ο δρόμος προς το τηλέφωνο του ντους είναι υπόθεση χθεσινή ή μήπως προχθεσινή; Όποιος περιορίζει το πλύσιμο ή ακόμη το καταργεί, προφυλάσσει την προστατευτική μεμβράνη του δέρματός του, κάνει δηλαδή κάτι το καλό, και παρεμπιπτόντως μεγάλη οικονομία στο νερό. Καλλιτέχνες από τις ΗΠΑ θεωρούνται πρωτοπόροι στη νέα μόδα. Στη Γερμανία κυκλοφόρησε τελευταία ένα βιβλίο του Τζέιμς Χάμπλιν, Αμερικανού γιατρού και συγγραφέα, που πειραματίστηκε ο ίδιος το No Bathing. «Μα φυσικά πλύσιμο, κάνει καλό στο δέρμα».

Τρελαμένο το Χόλυγουντ με το No Bathing

Η ηθοποιός Μίλα Κούνις κάνει ντους δύο φορές την εβδομάδα

Τα δύο προηγούμενα χρόνια με τα λοκντάουν το ντους ως καθημερινή πρακτική μειώθηκε. «Ο κόσμος δεν έβγαινε έξω, για εκατομμύρια ανθρώπους δεν υπήρχαν ευκαιρίες για στιλιστικές μεταμορφώσεις» λέει η Υβόν Χάρνουνγκ, αναλύτρια της εταιρείας έρευνας της αγοράς Nielsen. «Κάνοντας εργασία από το σπίτι πολλοί παραμέλησαν την εξωτερική τους εμφάνιση. Οι έξοδοι μηδενίστηκαν, ευκαιρίες για σπορ δεν υπήρχαν. Στο μεταξύ η αγορά με είδη περιποίησης μαλλιών και δέρματος ανέκαμψε, αλλά δεν έφτασε ποτέ τα επίπεδα προ κορωνοϊού». Η τάση No Bathing ή ακόμη Cleansing Reduction έχει γίνει στον κόσμο του Χόλυγουντ η απόλυτη μόδα. Καλλιτέχνες του διαμετρήματος της Κρίστεν Μπελ ή του Μπραντ Πιτ έχουν ομολογήσει την πίστη τους σε αυτήν τη μόδα. Οι Τζένιφερ Άνιστον και Τζούλια Ρόμπερτς είπαν κάποτε σε συνέντευξη ότι κάνουν ντους μια φορά την εβδομάδα για να εξοικονομήσουν νερό.

Η Μίλα Κούνις αποκάλυψε σε συνέντευξη ότι δεν πλένει τα παιδιά της κάθε μέρα. «Αν μπορείς να δεις τη βρώμα επάνω τους, καθάρισέ τα, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος». Αλλά ούτε και η ίδια ρίχνει νερό πάνω της κάθε μέρα. Όπως είπε, χρησιμοποιεί σαπούνι για να πλύνει τις μασχάλες και τη βουβωνική χώρα. Υπάρχει όμως και αντίλογος. Ο ηθοποιός Ντουέιν Τζόνσον παραδέχθηκε ότι πλένεται πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Το πρωί κρύο ντους και μετά τον αθλητισμό ζεστό. Μάλιστα καθαρίζει το δέρμα του προσώπου του κάνοντας πίλινγκ.

Υπάρχει και μέσος δρόμος

Tο πολύ πλύσιμο προκαλεί ξηρότητα στο δέρμα

15 εκ. ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο στη Γερμανία για προϊόντα περιποίησης του σώματος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Clean: The New Science of Skin» του Τζέιμς Χάμπλιν, που μετέφρασε και εξέδωσε στη Γερμανία ο εκδοτικός οίκος Κούνστμαν του Μονάχου. Δεν υπάρχει ομοφωνία για το τι είναι εκείνο που φροντίζει σωστά και περιποιείται σωστά το δέρμα μας, και τι το βλάπτει. Η έρευνα σε αυτό το πεδίο είναι σπάνια ανεξάρτητη από μεγάλες επιχειρήσεις της βιομηχανίας καλλυντικών. Ο Χάμπλιν είπε πρόσφατα σε περιοδικό της Süddeutsche Zeitung ότι η βιομηχανία σαπουνιού βελτίωσε αισθητά τη δημόσια υγεία και αλλά ότι κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο. «Είναι σημαντικό να πλένουμε καλά τα χέρια μας που με αυτά αγγίζουμε τα μάτια και τη μύτη. Και πρέπει να το κάνουμε ακόμη κι όταν δεν βρισκόμαστε σε πανδημία. Αλλά χρήση σαπουνιού πρέπει να γίνεται μόνο σε ορισμένα σημεία, όπως τα πόδια και τις μασχάλες. Παρόλα αυτά σε διαφημίσεις και φιλμ βλέπουμε συχνά ανθρώπους που χρησιμοποιούν σαπούνι σε όλο το σώμα, σαν να ήταν αυτοκίνητο σε πλυντήριο αυτοκινήτων» λέει χαρακτηριστικά ο Χάμπλιν. «Όποιος περνά περισσότερο χρόνο από τον αναγκαίο κάτω από το ντους, καταναλώνει περισσότερο νερό από το αναγκαίο, αγοράζει προϊόντα που τα συστατικά τους κάνουν τον γύρο της γης πριν μπουν σε πλαστικό μπουκάλι. Όποιος δεν κάνει ντους καθημερινά, στην αρχή βγάζει έντονη οσμή και νομίζει ότι λύνει το πρόβλημα με περισσότερο πλύσιμο. Αλλά μετά από ένα διάστημα το δέρμα και τα μαλλιά αποκτούν νέα ισορροπία».

Η δερματολόγος Μάριον Μερς Κάρπι από το Μόναχο χαιρετίζει σε γενικές γραμμές αυτές τις απόψεις. «Απαιτούμε πολλά από το σώμα μας. Πολλοί πλένονται εντατικά, με πολύ ζεστό νερό και πολύ ώρα. 20 λεπτά κάτω από το ζεστό νερό είναι περιττό και δεν κάνουν καλό» λέει. «΄Άνθρωποι με δερματικές παθήσεις, όπως νευροδερματίτιδα, πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί». Η Μερς Κάπρι πιστεύει όπως και ο Χάμπλιν ότι με το καθημερινό τρίψιμο απομακρύνεται το λίπος που εκκρίνουν οι αδένες για να προστατέψουν το δέρμα. Έτσι το δέρμα ξεραίνεται και αναγκάζεται κανείς να χρησιμοποιεί λιπαντικές κρέμες για να δημιουργήσει τεχνητό στρώμα λίπους. Η ίδια λέει ότι πλένεται δύο φορές την εβδομάδα και ότι χρησιμοποιεί μόνο σαπούνι. Και τέλος θυμίζει κάτι από το παρελθόν. «Ρωτήστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας, πόσο συχνά πλένονταν. Παλαιότερα μόνο μια φορά στη μπανιέρα. Και δεν βρωμούσαν».



