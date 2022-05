Kάννες 2022: Ταινίες στη σκιά του πολέμου

Ελάχιστες γυναίκες

Από τις 21 ταινίες που συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα, μόλις τέσσερις σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες. Η Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι συμμετέχει με το “Les Amandiers” (“Forever Young”), η Λεονόρ Σεράιγ με την ιστορία μετανάστευσης “Un petit frère” (“Mother and Son”), η Κλερ Ντενί με το “Stars at Noon” και η Αμερικανίδα Κέλι Ρέιτσαρντ με το "Showing Up".